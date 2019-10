Una Vita, anticipazioni del 13 ottobre: Lucia è in pericolo e Servante rischia di morire

Le anticipazioni sulla puntata del 13 ottobre della soap opera Una Vita ci mostrano quale sarà la sorte di alcuni personaggi dell’amata soap opera iberica. Lucia si confida con Padre Telmo, l’uomo appare perfetto come confidente. In realtà egli non è la persona fidata e di buon cuore che appare e l’Alvarado compie un importante errore di valutazione nell’affidare i propri segreti all’uomo.Samuel aveva messo in guardia Lucia dal pericolo che correva nel fidarsi di Padre Telmo.

La giovane era rimasta sconvolta dopo avere scoperto un ritratto. Nel dipinto era raffigurata una donna che reggeva tra le mani un ciondolo simile a quello che la madre aveva regalato alla giovane. La ragazza si era, così, confidata con Padre Telmo che si era offerto di raccogliere informazioni sulla situazione. La donna raffigurata nel dipinto apparteneva ala casata dei Marchesi di Valmez. In seguito alle ricerche svolte Lucia scopre di essere imparentata essa e di avere origini nobili. Lucia confida tutto a Padre Telmo. Quest’ultimo va da Espinera per cercare di scoprire la verità sul passato di Lucia.

Si scopre che Espineira aveva stretto un patto Joaquin al fine di suddividersi quanto apparteneva ai Marchesi de Valmez. Viene, però, a mancare il rapporto di fiducia tra il priore e l’avvocato e il primo decide di chiudere il loro rapporto. Fabiana e Agustina vengono a conoscenza della spiacevole situazione accaduta a Servante: l’uomo si è trovato all’agghiaccio per un’intera notte.

La colpa è da imputarsi a Cesareo, le domestiche allora decidono di chiedere assistenza a Higinio. Quest’ultimo, però, non si mostra disponibile nei confronti dell’uomo e Servante viene visitato da un medico pagato da Ramon. La notte passata all’agghiaccio ha sortito un esito nefasto: l’uomo ha una grave polmonite. Higinio, viene obbligato a raccontare la verità sulla sua situazione e decide di raccontare di essere uno scienziato che ha il compito di studiare quali conseguenze provoca l’uso di un farmaco sui pazienti.

Tutto il personale dell’ospedale deve evitare che si scopra la reale identità dell’uomo al fine di tutelarlo dal sabotaggio delle case farmaceutiche. Maria va in visita da Rosina per trovare confronto su un terreno comune, ma la Hidalgo si arrabbia. Liberto, intanto, chiede alla moglie di raccontare tutta la verità. La salute di Servante peggiora sempre di più e l’uomo inizia a sragionare. Celia cerca di sollevare lo spirito di Lucia, ma ella non si sente a suo agio e decide di andarsene.