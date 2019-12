Una Vita, anticipazioni del 13 dicembre: Lucia mette a rischio il suo patrimonio

Venerdì 13 dicembre 2019 sarà trasmesso un nuovo episodio della popolare soap opera “Una Vita” – in onda alle 14,10 circa su Canale 5 subito dopo Beautiful – dove si apprenderà che mentre Samuel e Felipe prenderanno molto male l’iniziativa di Lucia per aiutare gli abitanti dell’Hoyo, Leonor e Liberto si interrogheranno sempre più circa gli strani atteggiamenti di Susana e la Rubio.

La Alvarado aiuta senza sosta gli abitanti dell’Hoyo, che oltre ad aver visto distrutto il loro quartiere a causa di una brutta alluvione, ora se la devono vedere con un altro problema, cioè quello dell’epidemia. Grazie al fatto che sono costretti a lavorare fianco a fianco per una causa comune, i rapporti tra il sacerdote e la ricca ereditiera sembrano migliorare.

Samuel e Felipe contrari alla decisione di Lucia

Nel frattempo Rosina continua a comportarsi in modo molto strano. La moglie di Liberto appare sempre più tesa e nervosa, disturbata con tutta evidenza da un problema che però vuol tenere segreto, celandolo alla figlia e al marito. I familiari di Rosina sono seriamente preoccupati per lei, ma anche per Susana, che negli ultimi tempi fa delle scelte sorprendenti.

Nessuno può immaginare il dramma che stanno vivendo la Rubio e la Seler. Un guaio in cui si sono cacciate, ma da cui non riescono a liberarsi. Con grande sorpresa di tutti la Alvarado decide di utilizzare il suo patrimonio per aiutare concretamente gli abitanti dell’Hojo, e per far ciò chiederà un prestito all’istituto di credito mettendo a garanzia parte del suo ingente patrimonio.

Grazie a quei soldi gli abitanti dell’Hoyo potranno avere presto un nuovo alloggio e vedere ricostrutio parte del loro quartiere. Gli poiler di Una Vita del 13 dicembre rivelano inoltre che Batan metterà alle strette Samuel. Il giovane Alday, infatti, non è riuscito a far capitolare Lucia, quindi il patrimonio della donna non è ancora nelle loro mani.

Susana è veramente disperata e non sa come liquidare la richiesta economica della famiglia Escolana, così prenderà una decisione sorprendente, cioè quella di vendere la sartoria. Raul, dimesso dall’ospedale, farà fatica a riprendersi, ma in questo difficile momento potrà far conto sull’amore della mamma e di tutti i domestici della soffitta.