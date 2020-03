Una Vita, anticipazioni del 10 marzo: Ramon sempre più disperato

La nuova puntata della soap opera Una Vita di martedì 10 marzo 2020 riserverà nuovi imperdibili colpi di scena, ma non solo, anche tanta preoccupazione per il povero Ramon, che dopo la morte di Trini si sta lasciando andare alla disperazione. Fabiana è alla ricerca di una persona che si occupi di Milagros, ma la domestica si dovrà confrontare contro la determinazione di Celia, che rifiuterà ogni proposta.

Ramon non riesce a sopportare più nessuno, meno che mai la nuova domestica che subirà l’ira del suo padrone. La disperazione di Ramon porterà Celia a prendere una decisione molto forte, cioè quella di portare Milagros a casa sua. Lì la bambina di Trini potrà essere accudita nel migliore dei modi da Celia e Felipe.

Inigo preoccupato per l’arrivo di un uomo misterioso

La crescente vicinanza che c’è tra Telmo e Lucia porta Felipe a redarguire i due giovani. Le voci che circolano nel quartiere sui due non sono certo belle, così l’avvocato di Acacias cerca di salvare il buon nome della famiglia correndo ai ripari. El Filo nel frattempo è stato messo in prigione grazie alla preziosa testimonianza di Augustina.

Mentre Lolita e Antonito cercano di portare una tata a casa Alvarez Hermoso per Milagros, Ramon farà perdere le sue tracce. o riproduttore. Ramón scompare da casa sua. L’uomo ha deciso di allontanarsi pertel placare il dolore, ma nessuno è in grado di confortarlo. Nel frattempo Flora e suo fratello vedono Tito ubriaco e si preoccupano per l’uomo.

Il fidanzato di Leonor farà di tutto per riportare Tito nel quartiere, infatti grazie ad un abile stratagemma, riesce nel suo intento. Grazie all’intervento di Telmo e Lucia, El Filo è incriminato per l’omicidio di Fra Guillermo. Acacias festeggia l’arresto di El Filo, ma non tutti sono felice per la notizia.

Samuel Alday continua a tramare contro Lucia e Telmo, e và a trovare Ursula in prigione. Ma presto per lei si apriranno le porte del carcere e sarà nuovamente libera. Un uomo misterioso si palesa tra le strade di Acacias e la cosa preoccupa non poco Inigo, che raconterà le sue paure al marito di Rosina.

Ínigo ed il nipote di Susana nascondono alla figlia di Rosina la difficile situazione in cui si trova il fidanzato. L’usuraio è pronto a richiedere indietro i soldi prestati al pasticcere, ma lui non li ha. Agustina è terrorizzata dall’apprendere che El Filo è fuggito, mentre Mendez decide che è tempo di far uscire Ursula dal carcere.

Ramon finge di aver ripreso la sua vita e la normalità, ma in realtà le cose non stanno come appaiono in apparenza. Il Palacios è ancora molto disperato ed il suo dolore non accenna a diminuire. adre di fare uno sforzo per ripristinare la normalità. Per conoscere come andrà a finire non ci rimane che collegarci martedì 10 marzo alle 14,10 su Canale 5.