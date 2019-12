Una Vita, anticipazioni dal 9 al 15 dicembre: paura per Celia, Samuel e Lucia sempre più vicini

Le anticipazioni degli episodi di “Una Vita” della seconda settimana di dicembre -che saranno messi in onda dal 9 al 15 dicembre 2019 dalle 14,10 circa su Canale 5 – rivelano che il parroco di calle Acacias sarà sempre più determinato ed impegnato a smascherare i piani del gioielliere, caduto in disgrazia, Samuel Alday,

Samuel e Lucia si metteranno in viaggio per ritrovare la pala dell’altare, mentre la Alvarez Hermoso non celerà la sua rabbia nei confronti del gioielliere, reo a suo avviso di aver inviato per suo conto una piccola e preziosa opera in avorio ai Marchesi di Viana. Nel frattempo Carmen apprenderà da Méndez, che El Adonis è evaso di prigione.

Lucia e Samuel sempre più vicina, paura per Celia

Gli spoiler di Una Vita rivelano che i telespettatori assisteranno presto allo scontro tra il parroco e l’Alday, che avverrà in canonica sotto gli occhi della Dicenta. L’ex prefida dark lady, ormai diventata pia e caritatevole, non avrà dubbi nello schierarsi dalla parte del suo sacerdote, mettendo in guardia Samuel.

Nonostante gli avvertimenti di Telmo, l’ereditiera di metterà in viaggio con il gioielliere; i due incontreranno Nicasio a Toledo, un collezionista d’arte, che gli mostrerà la pala d’altare di San Miguel. Per Telmo sarà un duro colpo apprendere che la Alvarado sia partita da sola con Samuel, e a confortare il Martinez ci penserà la Dicenta.

La carrozza che deve portare Samuel e Lucia ad Acacias si rompe durante il viaggio di ritorno, quindi i due sono costretti a chiedere ospitalità al collezionista d’arte. Lucia e Samuel avranno modo di avvicinarsi molto, quindi di avere dei momenti di intimità. Samuel però preferisce non approfittare della situazione, ritirandosi nella sua stanza.

Celia riceve la notizia che la cugina non rincaserà a causa di un imprevisto, ma la donna preferirà non farne parola con il marito. Dopo il ritorno ad Acacias, Samuel organizza un incontro con i vicini per chiedere in sposa Lucia. Il momento della proposta di nozze sarà però interrotto dall’improvviso malore di Celia, che perderà i sensi cadendo per terra.

Mentre Samuel mette in guardia Lucia sul possibile contagio della malattia di Celia, padre Telmo invece si metterà subito a disposizione per aiutare la dama di Acacias. Una differenza di comportamento che sarà notata dalla Alvarado. Il medico che ha visitato Celia darà una diagnosi molto grave, infatti sembra che Celia abbia contratto l’Ebola.

La notizia della malattia della Alvarez Hermoso getterà i vicini e i domestici nel panico. Lolita deciderà quindi di rinviare le nozze con il suo amato Antonito, in attesa che la sua padrona migliori. Ad Acacias arriverà nei prossimi giorni una vecchia conoscenza, Marcelina.