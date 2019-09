Una Vita, anticipazioni dal 9 al 14 settembre: Arturo in pericolo, Diego e Blanca scoprono la verità su Samuel

Nel corso della seconda settimana di settembre la messa in onda della soap opera Una Vita vedrà un doppio appuntamento sabato 14 settembre, mentre dal lunedì 9 a venerdì 13 ci sarà solo un episodio dalle 14,10 circa su Canale 5. Date e orari da ricordare se non volete perdere il vostro appuntamento quotidiano con la soap opera spagnole, le cui puntate sono rivedibili interamente in streaming grazie a Mediaset Play.

Gli spoiler degli epidodi della seconda settimana di settembre di “Una Vita” rivelano che mentre Lolita dirà la verità ad Antonito sulla distruzione del suo prototipo, il giovane replicherà con garbo ed intelligenza, facendo tesoro del fatto accaduto per migliorare la sua opera d’ingeno.

Il doppio gioco di Javier mette a rischio la vista di Arturo

Continuano incessanti le ricerche di Riera che ha scavato nel passato del dottor Guillen, una cosa voluta da Diego e Blanca; l’uomo però troverà ben poco di sospetto. Mentre il dottore, mosso da qualche briciolo di compassione, si oppone alle richieste di Samuel, il giovane Alday lo minaccia di morte.

Il peso di poter uccidere un bambino innocente è troppo forte, così Guillen confesserà tutto a Diego e Blanca. Guillne va via e lascia il piccolo Moises alle cure di un nuovo medico, facendo saltare così i perfidi e turpi piani di Samuel. Il prototipo di Antonito vince un concorso per inventori, un fatto straordinario che rallegra Acacias.

Il nuovo progetto impegna anima e corpo Antonito, che per perfezionare il tergilume, trascurerà la sua amata. Nel frattempo la Reyes trova un aiuto per il colonnello, così assumerà Javier, senza sapere gli oscuri piani dell’uomo. Il ragazzo, che finge di essere un assistnte per ciechi, è in realtà complice di Blasco, l’uomo che ha segregato Silvia.

Javier ha l’obiettivo di far peggiorare le condizioni di salute di Arturo, infatti sostituirà la medicina che il colonnello deve prendere ogni giorno per gli occhi, con dell’acqua. Inigo chiede a Rosina il permesso di poter corteggiare Leonor, ma la donna reagisce in modo inaspettato. Anche l’investigatore chiederà a Carmen di andare a convivere.

Nel frattempo nonostante abbiano saputo la verità su Samuel, Diego e Blanca decidono di fingere di non sapere, almeno fino a quando Moises dovrà stare in ospedale.