Una Vita, anticipazioni dal 7 al 13 aprile: Maria Luisa e Victor si sposano

Sta per iniziare una nuova settimana quindi in arrivo le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera “Una Vita”, da sabato 7 aprile a domenica 13 aprile. La soap opera, come sempre, in onda alle 14:10 su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì al sabato con due appuntamenti extra, uno la domenica pomeriggio su Canale 5 e l’altro martedì sera in prima serata su Rete 4, dopo una puntata inedita de “Il Segreto”.

Maria Luisa e Victor sono pronti per convolare a nozze, ma la ragazza si convince di avere il malocchio e quindi valuta l’idea di rimandare il matrimonio. Intanto, Don Arturo, durante un duello a scherma viene battutto sul campo da un certa Silvia Reyes, che si era travestita da uomo per battere il Colonnello. Quando il Colonnello scopre l’inganno, la sua reazione è di sdegno verso l’avversaria che l’ha appena battutto. La situazione a casa di Ursula, sta per complicarsi e non poco, visto che Blanca confessa a Samuel di essere innamorata di Diego e di voler scappare con lui lontano dal quartiere. Ovviamente, tale rivelazione lascia il giovane Alday senza parole che decide di rendere la vita della consorte un vero e proprio inferno.

Don Felipe decide di entrare in politica e lo rivela a Donna Celia, mentre sono insieme alla Deliciosa e proprio in quelo momento arriva Silvia, la quale inizia subito a parlare con l’avvocato e Don Ramon di politica estera. Intanto Maria Luisa decide di sposare Victor, nonostante i cattvi presagi mentre Donna Rosina, decide di rubare la divisa da domestica di Lolita, per partecipare al banchetto del marchese di Bolanos.

Samuel decide di segregare Blanca in casa, ma Leonor inizia a sospettare qualcosa, visto che aveva un appuntamento con lei. Intanto, in casa Palacios, Don Ramon chiede a Lolita di smettere di fare la domestica, visto che ora è la promessa sposa di Antonito e deve imparare a comportarsi come una signorina. Nel frattempo, Don Felipe, vuole entrare in politica e così decide di avvicinarsi a Don Arturo per avere una chance in più.

Liberto chiede a Samuel di comprare le pietre preziose del manto papale mentre Donna Celia chiede al marito di non avere rapporti con il Colonnello Valverde. L’uomo, su richiesta del Generale Zavala, organizza un cena benifica ma nessuno dei vicini si presenta all’evento. Intanto Maria Luisa e Victor scoprono che la chiesa dove dovevano celebrare le nozze è infestata dalle pulci, mentre Blanca, nel cuore della notte, tenta di sfuggire ma Samuel se ne accorge e la blocca, arrivando per fino a colpirla con uno schiaffo.

Il matrimonio tra Maria Luisa e Victor, continua ad avere problemi, infatti, dopo la chiesa, il vestito della sposa viene rovinato da Donna Rosina che accidentalmente versa un barattolo di tinta addosso. Intanto Leonor con uno staratagemma riesce ad avere un appuntamento con Blanca, mentre nel quartiere arriva un gruppo di donne che vogliono vedere Jacinto, il cugino di Casilda. Leonor scopre chi è il compratore della sartoria, un certo Inigo Cervera, figlio dell’antropologo Cesar ed è molto entusiasta della notizia. Intanto, Diego con l’aiuto di Don Felipe e Liberto riesco ad entrare in casa di Blanca ma Samuel li scopre e punta una pistola contro i due amanti.

Dopo aver puntato una pistola contro Diego e Blanca, Samuel constringe la moglie a rimanere in casa ma Ursula invita il giovane Alday, a lasciar libera la moglie di andare con il fratello, perchè solo così lei si renderà conto che Diego non è un uomo affidabile. Samuel, però, si rifiuta di accettare il suggerimento di Ursula. Intanto Victor fa una serenta d’amore a Maria Luisa, la quale si convince a sposarlo.

Finalmente, tra mille problemi, è arrivato il giorno del amtrimonio tra Maria Luisa e Victor. Tutti i vicini sono presenti alle nozze, visto che i due subito dopo al cerimonia, lasceranno per sempre il quartiere per trasferirsi a Parigi da Donna Juliana e Don Leandro. Intanto nel quartiere arriva un a nuova domestica a servizio di Don Arturo, una certa Agustina.