Una Vita, anticipazioni dal 7 al 12 settembre: Cinta rivela a Rafael di amare Emilio, Marcia seduce Don Felipe

Inizia una nuova settimana a Calle Acacias, e come sempre i colpi di scena sono l’ordine del giorno. Dopo il ritorno di Donna Genoveva al fianco di Alfredo Bryce, la vita degli abitanti del civico 38 non è stata più la stessa. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da lunedì 7 a sabato 12 settembre, su Canale 5 alle 14:10.

Dopo il tradimento subito da Liberto e il suo arresto, Donna Rosina non riesce ancora a perdonare l’uomo, ormai la loro crisi è veramente difficile da superare. Gli amici del quartiere tentano invano di aiutare la coppia, ma è tutta fatica sprecata, così Liberto decide di lasciare la casa che divideva con la moglie, per non farla più soffrire.

Servante e Jacinto partecipano al torneo cittadino di biglie del quartiere e stranamente i due riescono a vincere il primo premio. Il portinaio, allora, chiede all’amico di restituirgli la medaglietta, che da tempo gli aveva sottratto, dopo un gioco di prestigio fatto con un cappello trovato alla pensione.

Don Felipe è convinto del fatto che Donna Genoveva, non sia una persona malvagia, come tutti credono, così decide di incontrarla da solo per parlargli della situazione di Liberto. L’avvocato vorrebbe che la Signora lo aiutasse a scagionare il suo amico dalle accuse che pendono sulla sua persona.

Cinta, stanca di raccontare bugie a Rafael, gli rivela di essere innamorata di un altro ragazzo. Intanto, Don Felipe riceve un invito per una serata all’ambasciata brasiliana e chiede alla sua domestica Marcia, di accompagnarlo all’evento. La domestica accetta subito l’invito dell’uomo.

Il rapporto tra Don Felipe e Marcia, si fa, ogni giorno sempre più stretto, infatti i due trascorrono molto tempo assieme, anche a causa dell’imminente serata all’ambasciata brasiliana. Don Felipe spiega alla domestica come comportarsi a tale evento, mentre lei gli insegna a ballare e i due finiscono quasi per baciarsi. L’avvocato, però, non sa chi sia veramente Marcia e per chi lavora.

Visto che il rapporto tra Cinta e Rafael si fa sempre più confidenziale, la ragazza decide di raccontargli tutta la verità. Cinta rivela a Rafael di essere innamorata di Emilio e chiede al ragazzo di mantenere il segreto e di non dire nulla ai suoi genitori, perchè non approverebbero la relazione tra loro due.