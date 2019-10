Una Vita, anticipazioni dal 6 al 12 ottobre: Higinio smascherato, Lucia scopre le sue vere origini

Le signore di calle Acacias non gradiscono il ritorno in città di Ursula Dicenta, uscita dal manicomio e ridotta a mendicare, ma in suo soccorso arriva il nuovo arrivato, padre Telmo, che offre alla dark lady un lavoro, togliendola così dalla strada e accogliendola nella sua casa, con grande stupore da parte dei vicini.

Le anticipazioni delle puntate italiane che saranno trasmesse dal 6 al 12 ottobre alle 14,10 su Canale 5 rivelano che Samuel, sempre più in difficoltà finanziarie, contatta l’usuraio Jimeno Batan per ottenere in tempi brevi delle grosse quantità di denaro. A causa delle ingenti esposizioni bancarie, gli istituti di crediti minacciano di pignorare il bell’appartamento del figlio del gioielliere in calle Acacias.

Inigo sospetta di Higinio

Inigo sospetta sempre più del dottor Baeza e ne parla con Leonor, anche se quest’ultima non darà molto peso alle sue parole. Gli abitanti di calle Acacias esteggiano la gravidanza di Trini, mentre Ramon sarà ancora più protettivo nei confronti della moglie. Nel frattempo, Lucia Alvarado apprenderà che il suo patrigno verrà presto a farle visita.

Il motivo dell’arrivo in città di Joaquin non ha in realtà nulla a che fare con figliastra, bensì per un ipotetico incontro di lavoro che gli aveva paventato Felipe. Il dottore Baeza organizza una festa per conoscere i vicini di casa, ma durante la serata Rosina scapperà appena si ritrova davanti a Maria.

Servante presta ul suo volto per la nuova pubblicità del tonico, mentre Lucia e Flora cercano di capire il motivo di tanto livore da parte degli abitanti di Acacias nei confronti di Ursula. La cugina di Celia, inoltre, confesserà a padre Telmo i suoi sentimenti nei confronti di Samuel, mettendo così in allarme il prete.

Dopo aver appreso la decisione di Lucia di rinunciare alla rendita mensile dei marchesi di Valmez, padre Telmo va dal suo superiore, ma capisce che dietro a tutto ciò c’è il tentativo della Chiesa di impossessarsi dell’immensa eredità che spetterebbe legittimamente alla giovane Alvarado. I tentativi di Celia e Felipe di indagare sulle origini di Lucia si risolveranno in un niente di fatto.

Liberto farà una scoperta inquietante, infatti andato in ospedale per incontrare il dottor Baeza, si rende conto che nessuno in realtà lo conosce. Dopo varie insistenze Joaquin racconta la verità a Felipe su Lucia e le sue origini, rivelando di essere la figlia di un rapporto tra i fratellastri marchesi di Valmez, che scoprirono della loro parentela solo dopo essersi sposati.

Le anticipazioni svelano inoltre che Rosina racconterà a Susana che Maria è stata l’amante di Maximiliano. Nel frattempo Samuel dovrà incassare un’altra umiliazione, poiché i suoi gioielli sono stati disprezzati dalla Marchesa di Urrutia, che li ha considerati spazzatura. La situazione economica di Samuel peggiora sempre più, così Lucia gli offrirà parte del suo lascito.

Nonostante le spiegazioni di Higinio, i sospetti di Liberto aumentano e si confiderà con Inigo. Nel frattempo Susana farà accusare Maria di furto, questo creerà il presupposto per Rosina chiedere a Higinio di licenziare la sua domestica.