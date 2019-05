Una Vita, anticipazioni dal 5 al 11 maggio: Diego lascia Blanca

Le nuove puntate di “Una Vita”, sono ogni giorno più avvincenti e ricche di colpi di scena, come il ritorno di Huertas nel quartiere di Caya Acacias 38, che ha sconvolto, e non poco, Donna Celia, visti i precedenti che sono accaduti tra la ragazza e Don Felipe. Ma scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da domenica 5 maggio al sabato 11 maggio.

Dopo aver scoperto, dal padre Don Jaime, di essere malato a causa dell’intossicazione da mercurio, Diego decide di lasciare Blanca. La ragazza, cerca in tutti i modi di chiedere spiegazioni all’uomo ma senza ottenere risultato. Solo Huertars sarà al corrente di quello che sta succedendo a Diego, quest’ultimo, infatti, ha chiesto al fratello Samuel di stare vicino a Blanca, visto che la loro relazione è finita.

Capendo la situazione che si è creata tra Diego e Blanca, Huertas spinge l’amico ha raccontare tutto alla sua amata e ad essere sincero con lei, visto il forte legame che li lega. Diego, però, dal canto suo, si ostina a non voler raccontare nulla alla fidanzata in merito alla sua salute e preferisce raccontarle delle bugie. Intanto Huertars e Diego continuano a collaborare per trovare un compresso con i minatori assunti da Don Ramon e Donna Rosina.

Visto che tra Diego e Blanca, le cose non vanno più tanto, Samuel cerca di approfittare della situazione per riavvicinarsi alla moglie, visto che non ha mai smesso di amarla. Intanto in Caya Acacias sta per scoppiare un nuovo scandalo che sconvolgerà la vita di tutti gli abitanti del quartiere. Lo scandalo, in questione, coinvolgerà i nuovi proprietari della pasticceria “La Deliciosa”.

Donna Susana, scopre quello che stanno combinando i nuovi proprietari della pasticceria “La Deliciosa” e decide di voler denunciare i due ragazzi, visto che vedendo alcolici e tabacco di contrabbando, durante le loro feste notturne, ma Donna Leonor cerca in tutti i modi persuadere la sarta, affinchè lasci in pace i due ragazzi e promettendole che non succederà più una cosa del genere. Infatti, la ragazza ha iniziato a provare qualcosa per il nuovo arrivato.

Ormai Diego è deciso più che mai a mettere fine alla sua relazione con Blanca e quindi decide di partire e lasciare per sempre il quartiere di Calle Acacias, mentre Samuel, visto che è ancora innamorato di Blanca, decide di riaccettare la moglie con sè e di farla ritornare a casa con lui e Ursula.

Huertars ha scoperto quello che sta accadendo a Diego, ovvero i suoi problemi di salute, così ne parla a Don Felipe. La ragazza, infatti, ha raccontato tutto all’avvocato, il quale decide di parlare all’amico per scoprire cosa sta nascondendo e perchè vuole lasciare per sempre il quartiere e mettere fine alla sua relazione con Blanca, dopo tutto quello che hanno dovuto passare per stare insieme.

Una volta ritornata a casa, Blanca, racconta che tra lei e Diego è tutto finito e che l’uomo vuole lasciare il paese. Don Jaime, allora, le rivela che suo figlio ha deciso di partire per causa sua e questa rivelazione, lascia la ragazza senza parole. Ma in realtà, il motivo della partenza di Diego è tutt’altro.