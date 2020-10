Una Vita, anticipazioni dal 5 al 10 ottobre: Emilio costretto a sposare la figlia di Ledesma

Scopriamo insieme cosa succederà agli abitanti di Calle Acacias, nelle nuove puntate in onda da lunedì 5 a sabato 10 ottobre, su Canale 5 alle 14:10. Le nuove puntate avranno come protagonista principale Emilio, il figlio della proprietaria del ristorante del quartiere, che a quanto pare, sarà costretto a sposarsi con la figlia di Ledesma, l’uomo che tiene in pugno l’intera famiglia Pasmar.

La famiglia di Emilio, per qualcosa accaduto nel passato, sarà tenuto in scacco da Ledesma, un uomo appena arrivato nel quartiere. Infatti, si scoprirà che quest’ultimo ha deciso che Emilio dovrà sposare sua figlia per il bene della sua famiglia, ma Cinta innamorata di quest’ultimo, cercherà un modo per liberare il suo amato dalle grinfie dell’uomo.

Alfredo Bryce inzia a sospettare sempre di più di sua moglie Donna Genoveva, dato che la donna si incontra di nascosto con Don Felipe. Così l’uomo decide di chiedere a Marcia di controllare il suo padrone. La povera domestica sotto ricatto e minacce da parte di Bryce, inizierà a tenere d’occhio gli spostamenti del avvocato.

Liberto vuole riconquistare Donna Rosina e vuole che la donna rimanga nel quartiere, così con l’auto del vicinato decide di organizzare un pranzo di beneficienza, ma il risultato non è dei migliori. A quanto pare, la donna è decisa più che mai a lasciare il quartiere e a mettere fine al suo matrimonio con Liberto.

Il piano di Cinta per liberare Emilio dalle grinfie di Ledesma è quello di lasciare il quartiere per sempre, così con l’aiuto di Antonito compra due biglietti del treno di sola andata e propone al ragazzo di fuggire con lei. La ragazza, però, ignora il fatto, che Ledesma non tiene in pugno solo Emilio, ma tutta la sua famiglia.

Marcia viene aggredita nel quartiere e con molta fatica cerca di riprendersi da quello che ha subito. Don Felipe, saputo l’accaduto, sospetta che dietro l’aggressione della sua domestica ci sia lo zampino di Alfredo Bryce. L’ avvocato, allora, decide di cercare delle prove per incastrare l’uomo e fare giustizia per la sua domestica.

Donna Bellita, scoperta la situazione di Emilio, cerca in qualche modo di intervenire per salvaguardare sua figlia Cinta. Intanto Ledesma, fa ritorno nel quartiere accompagnato da una giovane ragazza, che presenta come sua figlia e come futura sposa di Emilio. Il giovane ragazzo sotto ricatto sposerà la figlia di Ledesma per il bene di tutti quanti oppure riuscirà ad evitare le nozze?