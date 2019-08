Una Vita, anticipazioni dal 5 al 10 agosto: Ursula confessa. Samuel arrestato dalla polizia

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci cosa ci aspetta nelle puntate in onda tra lunedì 5 e sabato 10 agosto 2019. Diego vorrebbe far rientrare Jaime ad Acacias per battere Ursula, ma Samuel, che è cosciente di averlo ucciso, cerca invano di dissuadere il fratello. Riera chiede a Carmen di impadronirsi della lettera scritta da Ursula. Intanto Felipe propone a Celia di andare a trovare Tano, mentre Pena rivela a Inigo e Flora che un indiano vuole ucciderli perché convinto che siano loro i veri Cervera, resisi responsabili del furto di una statuetta di una divinità Indù di sua proprietà.

Carmen è sul punto di prendere la lettera, quando Ursula rientra a casa: la domestica legge solo il destinatario, un medico di nome Pallero. Leonor e Inigo non accettano di aiutare Pena e preparano la loro fuga da Acacias, mentre Flora vorrebbe aiutarlo. Nel quartiere arriva Lucia Alvarado, una cugina di Celia.

Diego scopre sconvolto che suo padre non ha mai raggiunto la clinica in Svizzera. Depresso, Arturo comunica a Felipe la sua intenzione di lasciare Silvia. L’avvocato scarica la pistola del Valverde per evitare che si uccida. Samuel finge davanti a suo fratello Diego stupore per la scomparsa di Jaime, poi chiede a Felipe di scoprire che fine ha fatto loro padre.

Anticipazioni Una Vita: Inigo ha un figlio? Lucia attratta da Samuel

Pena vede Inigo e Leonor baciarsi, poi li ricatta obbligando i due ad aiutarlo. Lucia pare attratta da Samuel e cerca in tutti i modi di avvicinarlo. Intanto la giovane racconta alla cugina Celia di essere in cattivi rapporti con il padrino, Joaquin. Tornata dal viaggio in Italia insieme ad Esteban, Silvia consegna ad Arturo una lettera da parte di Elvira.

Blanca riesce a scoprire l’indirizzo di Pallero. Quando Riera si reca da lui, scopre che il medico è stato assassinato e che il bambino che aveva con lui è misteriosamente scomparso. I Palacios ritornano dal viaggio a Parigi. Intanto Joaquin informa Celia con una lettera che Lucia è fuggita in realtà da Salamanca senza il suo permesso. Carmen trova una valigia di Ursula, colma di denaro. Intanto Blanca e Diego curano le ferite di Riera, ferito da qualcuno mentre era sulle tracce di Moises. Il Valverde continua a nascondere la verità sulla sua malattia a Silvia.

Paquito decide di ritornare nella sua città, dove si prenderà cura dei figli del fratello, gravemente malato. Samuel è pronto a partire per la Svizzera così da impedire che il fratello scopra la verità sulla morte di Jaime. Intanto Felipe corre da Diego per dirgli che il commissario Mendez ha trovato Moises.

Quando Inigo, Leonor e Flora sono pronti a partire, arriva una donna di nome di Eva che dice di essere la moglie del Barbosa. Non appena Leonor scopre che Inigo potrebbe essere il padre del piccolo Nacho, fugge via. Ursula invita i vicini ad una cena, nella quale rivela che Blanca e Olga sono nate a causa di una violenza che ha subito da giovane. Seguendo le indicazioni di Felipe, Diego si mette sulle tracce di Moises, ma finisce per ritrovare un cadavere. Intanto la confessione di Ursula viene interrotta dall’arresto di Samuel. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.