Una Vita, anticipazioni dal 31 marzo al 6 aprile: Ursula uccide Olga

In arrivo le nuove anticipazioni per le prossime puntate della soap opera “Una Vita”, in onda dal 31 marzo al 6 aprile. In questa nuova settimana, la soap opera ambientata nel quartiere spagnolo, Calle Acacias, andrà in onda tutta la settimana, da lunedì al sabato su Canale 5 alle 14:10, visto che è la puntata pomeridiana di “Amici di Maria De Filippi” è stata sospesa a causa dell’inizio del serale del talent show. La soap opera andrà in onda anche la domenica pomeriggio su Canale 5 e il martedì sera in prima serata su Rete 4 alle 21:25, dopo un’inedità puntata de “Il Segreto”.

Nella puntata di domenica pomeriggio, finalmente arriverà una gioia per la famiglia Palacios. L’uomo che aveva minacciato prima la famiglia Palacios e poi aggredito Don Felipe, si presenta in tribunale, durante il processo di Antonito, e con la sua testimonianza scagiona il ragazzo. Intanto, Blanca e Olga non sono ancora ritornate a casa, così Samuel decide di bruciare la lettera del padre contro Ursula, per farsi aiutare dalla donna a ritrovare la moglie incinta. Mentre Leonor cerca di convincere Mendez a liberare i genitori della piccola Virginia.

Adela si allea con Don Arturo contro Simon ed Elvira, visto che ha scoperto che il marito ha ripreso a frequentare la Valverde. La ex suora su ordine del colonnello deve scoprire dove i due amanti vogliono fuggire. Così durante la festa per la riapertura della sartoria, la donna fruga nelle tasche di Simon e scopre due biglietti per Genova. Dopo aver scoperto il luogo dove i due ragazzi vogliono fuggire, Adela, però, decide di non raccontare tutto al colonnello. Intanto Samuel e Ursula si recano al Bosco delle Dame ma non trovano nessuno nella capanna di Tomas.

Siamo giunti all’epilogo finale della storyline tra Ursula, Blanca ed Olga. Quest’ultima, dopo aver visto Samuel e Ursula, decide di colpire prima il ragazzo e poi di minacciare Ursula dicendole di voler sbarazzandosi una volta per tutte di Blanca e del bambino che porta in grembo. Tra madre e figlia scoppia una colluttazione che finisce con Ursula che uccide Olga con una coltellata. Poco dopo arriva la polizia e Blanca viene trasportata in ospedale e in preda ai sensi di colpa per la morte della sorella, decide di non voler vedere Diego.

Elvira e Simon si incontrano per partire insieme e lasciare per semrpe Calle Acacias, ma sul luogo stabilito arriva anche un sicario che è pronto ad uccidere il maggiordomo ma Adela si intromette e l’uomo colpisce la donna, la quale prima di morire invita il marito ad essere felice insieme alla donna che ama. Intanto, in pasticceria, arriva una strana lettera da parte di Juliana, dove avvisa Victor di aver venduto la Deliciosa e così il ragazzo deve per forza partire per la Francia e non sa come dirlo a Maria Luisa, visto che la ragazza non ne vuole sapere nè di lasciare la sua famiglia nè di lasciare la Spagna.

Diego scopre che Blanca ha il sangue intossicato dal mercurio e tenta in tutti i modi di comunicarglielo, visto che Samuel le sta nascondendo la cosa. Dopo aver saputo della morte di Adela, Donna Susana accusa il colonnello Valverde dell’omicidio, mentre Blanca, inizia a sospettare del marito e chiede a Lenor di far analizzare i medicinali che le ha consegnato Samuel. Intanto Maria Luisa scopre l’ennesima bugia da parte di Victor sul trasferimento a Parigi e i due finiscono per litigare. Dopo quello che è successo ad Adela, Don Arturo viene isolato da tutti i vicini, mentre Donna Rosina si finge una domestica per salire sulla macchina del Marchese Bolanos.

Diego ha scoperto che Blanca ha il mercurialismo e decide di affrontare Samuel, il quale gli intima di stare lontano sia da lui che da sua moglie. Blanca scopre che ha il mercurialismo e quindi capisce perchè Samuel si comporta in maniera così strana con lei. Ursula, però, invita il giovane a comportarsi bene nei confronti della moglie per il bene del bambino. Intanto Maria Luisa e Victor decidono di chiedere consiglio a Donna Trini e Liberto su come gestire il loro rapporto e su un loro possibile trasferimento a Parigi. Mentre Diego vorrebbe vedere Blanca per parlarle ma Ursula gli impedisce di vedere la figlia.

Dopo la morte di Adela, il commissario Mendez si prensenta a casa del colonnello Valverde e gli chiede se è lui il vero responsabile dell’omicidio della donna. Intanto Victor decide di chiedere la mano di Maria Luisa e se è disposta a seguirlo a Parigi. Se una coppia sta per convolare a nozze, un’altra, forse, sta per mettere fine al loro matrimonio, stiamo parlando di Samuel e Blanca, i due discuteranno animatamente visto che il ragazzo ha scoperto che la moglie ha passato una notte con suo fratello Diego.