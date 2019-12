Una Vita, anticipazioni dal 30 dicembre al 5 gennaio: Ursula gelosa di Telmo e Lucia

Sono molto attese le puntate di Una Vita in onda dal 30 dicembre al 5 gennaio 2020 su Canale 5. Samuel, dopo aver riflettuto, ha chiesto a Lucia di diventare sua moglie. Il perfido Alday però, ha dovuto aspettare la risposta, in quanto proprio in quel momento Celia si è sentita male. Finalmente, ora si saprà la verità.

Telmo non potrà fare nulla per convincere la Alvarado a diventare la moglie di Samuel. Pare che la donna abbia deciso di acconsentire alla proposta. Jordi invece si avvicinerà a Flora. Nelle prossime puntate di Una Vita, il matrimonio di Antonito e Lolita sembrerà subire dei rallentamenti, che cominceranno con la rocambolesca caduta dalle scale della domestica.

Lolita sarà fermamente convinta che la maledizione di Cabrahigo si sia abbattuta su di lei e sul promesso sposo. Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, lo zio Genaro darà il suo responso: per sciogliere la maledizione, Ceferino deve baciare una vedova. A quel punto, i nostri protagonisti penseranno di coinvolgere l’ignara Casilda.

Lucia cambierà di nuovo idea e dirà a Samuel di non volerlo più sposare, facendolo andare su tutte le furie. L’Alday infatti si convincerà che la sua innamorata voglia in realtà stare con Telmo. Nel frattempo, Ceferino inviterò Lolita a uscire insieme e a presentarsi ad Acacias come coppia ufficiale. Casilda, volendo aiutare l’amica, si presenterà improvvisamente al loro cospetto.

In quel preciso momento, il buffo Ceferino si accorgerà di provare molto interesse per Casilda. Telmo e Lucia intanto, riprenderanno a vedersi in amicizia, certi di poter ricominciare a costruire la loro felicità. Nelle puntate di Una Vita in onda dal 30 dicembre al 5 gennaio su Canale 5 infine, il Martinez ammetterà di essere innamorato della Alvarado e Úrsula farà di tutto per impedire che veda Lucia. La Dicenta riuscirà nella sua impresa?