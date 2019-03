Una Vita, anticipazioni dal 3 all’8 marzo: scoppia la passione tra Olga e Diego

Inizia una nuova settimana, quindi, nuovi colpi di scena nel quartiere spagnolo di Calle Acacias, luogo dove vivono i principali protagonisti della soap opera “Una Vita”. La soap opera in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10, con due appuntamenti speciali la domenica pomeriggio dopo “Beautiful” su Canale 5 e martedì sera in prima serata su Rete 4 dopo “Il Segreto” alle 21:25.

Come accade ormai da settimane, durante la domenica pomeriggio va in onda una nuova puntata di “Una Vita”. In questa nuova puntata, come sempre, Servante cerca un modo per fare soldi facilmente e sistemare il debito che ha contratto così Martin gli suggerisce l’affare dei dadi per il brodo, ma il portinaio si dimostra molto scettico riguardo all’affare. Intanto nel quartiere, fa ritorno Diego e Blanca cerca di stargli lontano il più possibile ma si accorge che l’uomo ha una strana cicatrice sulla mano.

Grazie al teatro dei burattini messo in scena da Don Arturo, tutto il quartiere ha scoperto che Simon è il figlio di Donna Susana e Liberto, dopo aver appreso la notizia rimane molto deluso da sua zia e non riesce a far pace con lei. Intanto Ursula chiede a Olga di sedurre Diego per tenerlo lontano da Blanca. Mentre Servante riesce a saldare il debito con Don Ramon, trovando Sepulveda. Antonito, si trova ancora in carcere per la truffa ai danni del municipio e Don Felipe cerca un modo per aiutarlo, convincendo lo scultore a testimoniare in favore del giovane Palacios. Dopo aver scoperto del bacio tra Victor ed Elvira, Maria Luisa decide di troncare la sua relazione con il pasticcere ma i guia per lui non finiscono qui, visto che Don Arturo ha scoperto tutto e lo vuole sfidare a duello.

Lo scultore Sepulveda non si presenta in commissariato e Don Felipe riceve uno strano biglietto di minacce da un uomo che inizia a spiarlo di nascosto. Olga e Diego inziano a frequentarsi, così Blanca, ignara di tutto, consiglia alla sorella come far breccia nel cuore del misterioso corteggiatore. Poco dopo, i due si baciano. Intanto in carcere, Antonito decide di dichiararsi colpevole per i crimini commessi ma Don Felipe lo blcca e gli chiede di fidarsi di lui. Viste le minacce ricevute, l’avvocato decide di raccontare una bugia a Donna Celia per tenerla lontana da lui e al sicuro.

Dopo aver scoperto dell’imminente duello tra Don Arturo e Victor, Maria Luisa decide di non intromettersi nella questione, nonostante il dolore che prova per il ragazzo. Intanto Adela ascolta per caso una conversazione segreta di Simon e scopre che il marito è ancora innamorato di Elvira.

Ursula vuole a tutti i costi il quaderno di Don Jaime per scoprire la combinanzione segreta della cassaforte ma non riesce nel suo intento. Intanto tra Olga e Diego scoppia la passione mentre Don Arturo non è d’accordo che Simon prenda il posto di Victor nel duello. Donna Celia non crede che Don Felipe la stia tradendo di nuovo e ne parla con Donna Trini. E’ arrivato il giorno del processo per Antonito ma Don Felipe sparisce improvvisamente e non si presenta in aula.

In sartoria, arriva una missiva da parte del Vescovo, che comunica a Donna Susana che non vuole più il costoso manto papale che lei sta confenzionando, questo potrebbe costare alla signora la chiusura del negozio. Intanto Blanca scopre che Olga e Diego stanno insieme e ne rimane profondamente turbata. Poco più tardi, Olga cerca di provocare Blanca parlandole di Diego. Durante il processo, si presenta a sorpresa Sepulveda, il quale testimonia contro Antonito che è costretto a difendersi da solo visto che Don Felipe non si è presentato in aula. L’uomo, infatti, si trova in ospedale a causa di uno strano incidente.