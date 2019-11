Una Vita, anticipazioni dal 3 al 9 novembre: padre Telmo innamorato di Lucia, Casilda pretende la sua eredità

Le anticipazioni della soap opera Una Vita dal 3 al 9 novembre rivelano che le condizioni di salute di Servante peggioreranno, tanto da portare Ramon a far visitare il custode da un luminare della medicina, che gli dirà che l’uomo potrebbe morire. Nel frattempo in casa Hildago scoppierà una nuova lite con Casilda, che reclamerà la sua parte di eredità.

C’è un gran fermento ad Acacias per i preparativi della processione della Vergine dei Miracoli, così padre Telmo decide di compiere un gesto senza precedenti, cioè quello di portare la Alvarado in un eremo, quindi trattenerla lì fino a quando la giovane ereditiera non sia stata messa al corrente delle reali intenzioni di Samuel e del piano diabolico di quest’ultimo organizzato con Batan per impossessarsi della sua eredità.

Telmo rivela a Lucia i suoi sentimenti

La perfida Maria riesca ancora una volta a mettere la figlia contro Rosina; la donna, infatti, manipolerà la figlia a tal punto che l’ex domestica andrà da Rosina dicendo di volere ciò che le spetta, oltre ad annunciare di voler lasciare Acacias con la madre. Nel frattempo anche in casa Palacios le cose non andranno meglio, infatti Ramon si troverà a contrastare con Antonito per la questione del poligrafo.

Padre Telmo rischia di essere scommunito a causa della rottura del segreto della confessione, rivelando quindi alla giovane Alvarado il piano di Batan e Samuel. Ma non è tutto, perchè Telmo dirà a Lucia di essersi innamorato di lei. Samuel riesce a scoprire dove si trovano i due. Accade qualcosa di inaspettato, perché appena Telmo e Lucia bevono un bicchiere d’acqua, cadono per terra senza sensi.

Nel frattempo Leonor decide di portare in scena la sua opera teatrale ad Acacias 38, ma Ramon non vede di buon occhio la cosa e proibisce a Trini di partecipare. Samuel ed Espineira arriveranno all’eremo e troveranno Lucia e Telmo distesi su un giaciglio senza veli. Samuel accusa Telmo di aver usato violenza contro la donna.

Le intenzioni di Casilda circa l’eredità cambiano. Dopo aver comunicato la sua decisione a Maria, Higinio va su tutte le furie e dirà alla giovane tutta la verità sulle sue origini. La giovane, infatti, non è la figlia di Maximiliano. I due impostori andranno quindi via da Acacias, mentre Casilda ritornerà a fare la domestica in casa Hildago.