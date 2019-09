Una Vita, anticipazioni dal 29 settembre al 5 ottobre: Padre Telmo accoglie Ursula come domestica in casa

Dopo la violenta esplosione che ha distrutto la “Galleria Alday” e ferendo in maniera più o meno grave gli abitanti di Calle Acacias, il quartiere era tutto in subbuglio. Alcuni di loro scampati al peggio e hanno ripreso la loro solita vita di sempre. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre su Canale 5 alle 14:10.

Il nuovo parroco di Calle Acacias, padre Telmo decide di organizzare un’orazione per tuttie le persone che sono rimaste ferite a causa dell’esplosione avvenuta alla “Galleria Alday”, mentre Donna Rosina e Donna Susana scoprono che Don Liberto dovrà sottoporsi a un’operazione, perchè ha del sangue all’interno dell’orecchio. Il dottore che si occuperà dell’operazione è il dottor Higinio Baeza.

Il nuovo parocco desta molto interesse sugli abitanti del quartiere, vista la sua particolare belelzza. Il parroco, poi, chiede a Lucia, che se vorrà, avrà il suo aiuto a condurre delle indagini sul simbolo stampato sulla croce che indossa. Lucia innamorata di Samuel cerca di offrirgli il suo aiuto, vista la terribile situazione che sta vivendo, ma l’uomo, ormai ha perso tutto e fuori di sè tratta malissimo la ragazza.

Donna Trini viene dimessa dall’ospedale, ma i suoi malori aumentano e Donna Celia preoccupata per l’amica, la invita a farsi visitare da un medico. Intanto, Samuel cerca un modo per racimolare qualche soldo e rimettersi in piedi, così decide di chiedere un prestito alla banca, ma sia Don Felipe che Don Ramon gli consigliano che è meglio evitare di prendere quella strada.

E’ arrivato il giorno dell’operazione di Don Liberto e il dottor Higinio è pronto ad operare il ragazzo. Finita l’operazione, però il ragazzo fa molta fatica a svegliarsi mentre Donna Trini scopre di aspettare un bambino. Samuel, dopo aver fatto visita alle banche, torna a casa sconsolato visto che gli hanno rifiutato il prestito e appena apre la porta dell’appartamento un’amara sorpresa lo aspetta: Ursula è tornata a casa! Samuel, appena vede la matrigna la caccia in malo modo dall’abitazione.

Donna Rosina decide di regalare al dottor Higinio dei gemelli d’oro per ringraziarlo di aver salvato la vita a Don Liberto, mentre Donna Trini non sa come rivelare al marito che aspetta un bambino. Nel quartiere si aprono le selezioni per cercare un nuovo testimonial per una bevanda rinfrescante, così Antoñito e Peña decidono di partecipare alla selezione.

Don Felipe suggerisce a Samuel di creare una nuova collezione di gioielli da porter vendere alla Marchesa di Urrutia, in modo da trovare il denaro a sufficienza per risollervarsi. Intanto Donna Rosina scopre che il dottor Higinio sta cercando casa e così gli offre l’appartamento, dove viveva Don Arturo, a un prezzo inferiore rispetto a quello chiesto al precedente coinquilino. Alle selezioni per la pubblicità della bevanda rinfrescante partecipa anche Servante.

In Chiesa si presenta una mendicante, che altri non è che Ursula. La donna viene accolta da padre Telmo in casa sua, come domestica. Il nuovo medico desta molti sospetti su Iñigo, il quale nota che l’uomo, ogni volta, che deve pagare il conto al suo locale, scappa sempre via. Intanto nel quartiere arriva un nuovo personaggio, Maria, la domestica del dottor Higinio, che fa subito amicizia con Casilda.

Dalle indagini condotte insieme a padre Telmo, Lucia scopre che lo stemma stampato sulla sua croce appartiene alla famiglia dei Marchesi di Valmez e le stranezzee aumentano, quando Donna Celia trova una foto, dove suo zio Joaquin è ritratto insieme ad alcuni nobili. Servante viene scelto per la campagna pubblicitaria, che non è una bevanda rinfrescante ma un tonico per aumentare la virilità. Intanto Don Ramon confessa a Donna Trini che si sente troppo vecchio per diventare padre, così la donna tace sulla sua gravidanza.

Viste le stranezze degli ultimi tempi, Don Felipe consiglia a Donna Celia e a Lucia di metetrsi in contatto con lo zio Joaquin per farsi spiegare il passato della ragazza. Il rapporto tra Maria e il dottor Higinio è molto strano, non sembrano molto signore e domestica, mentre Samuel, per salvarsi dal tracollo finanziario in cui è finito, decide di mettersi in affari con uno strozzino, un certo Jimeno Batán.