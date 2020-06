Una Vita, anticipazioni dal 29 giugno al 4 luglio: Don Samuel muore

Nuova settimana e qualcosa di nuovo e inaspettato sta per accadere in Calle Acacias, quartiere che racconta la vita dei protagonisti della soap opera “Una Vita”, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10, con una puntata speciale il sabato sera su Rete 4 alle 21:25. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà nelle nuove puntate in onda da lunedì 29 giugno a sabato 4 luglio.

La situazione finanziaria di Don Samuel è sempre più grave, l’uomo cerca invano di chiedere un aiuto a Don Felipe e Donna Lucia, ma i due si rifiutano di aiutarlo, come hanno fatto tutti gli altri vicini. Intanto Don Ramon, dopo aver raccontato tutta la verità su quanto accaduto la terribile sera in cui ha perso la vita Donna Celia, chiede a Servante di portare una lettera a Don Felipe.

Lucia, a causa della malattia ai polmoni sa che non le resta molto da vivere e teme che se Telmo lascierà per sempre Calle Acacias, il piccolo Mateo passerà tutta la vita con Don Eduardo. Ursula, però, rivela alla sua signora che farà di tutto per evitare che ciò avvenga. Don Eduardo muore, così Don Samuel, dato che tutti sono al funerale dell’uomo, decide di entrare nella bottega di Lolita e di rubare i soldi della colletta ma qualcuno lo vede.

Ormai con le spalle al muro, Don Samuel decide di appiccare un incendio, come diversivo per cercare di scappare insieme a Genoveva, ma arriva Cristobal e spara alla donna, solo che finisce per colpire il giovane Alday. Tutti i vicini del quartiere sono sconvolti da quello che è accaduto e si sentono in colpa per non aver aiutato Don Samuel.

Dopo l’uccisione di Don Samuel, il commisario Mendez chiede a Genoveva di raccontare quello che è accaduto a suo marito. Intanto il dottor Echevarria racconta a Telmo e ad Ursula lo stato di salute di Lucia. La donna, infatti, ha una grave malattia ai polmoni e le resta poco da vivere. In portineria arriva una lettera per la famiglia Alday.

Dopo la morte improvvisa di Don Samuel, il quartiere viene sconvolto da un’altra terribile notizia: la malattia di Donna Lucia. Intanto Donna Genoveva, dopo quello che è accaduto al marito, si rifuta di far partecipare i vicini alla veglia funebre in onore del marito, mentre Don Ramon è molto dispiaciuto dal rifiuto di Don Felipe a partecipare alla messa in ricordo di Donna Celia e Donna Trini.

Hipolito chiede a Cinta di esibirsi insieme alla madre, ma la ragazza si rifuta così l’uomo la minaccia di rovinarle la carriera. Intanto Don Josè, per paura di rovinare lo spettacolo a sua moglie Bellita, decide di far esibire il chittarista del locale insieme a lei. Anche se lo spettacolo va benissimo, il pubblico reclama la “Dama del mistero”. Intanto Lucia rivela a Mateo che tra poco lei non ci sarà più e che il suo vero padre è Telmo, mentre Donna Genoveva, dopo aver accompagnato il marito al cimitero, giura di vendicarsi di tutto il quartiere.