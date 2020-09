Una Vita, anticipazioni dal 28 settembre al 3 ottobre: Rosina lascia Calle Acacias

Inizia una nuova settimana, nel quartiere di Calle Acacias, dove i colpi di scena e nuove scottanti verità sui residenti, vengono a galla cambiando il corso della storia. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da lunedì 28 settembre a sabato 3 ottobre su Canale 5 alle 14:10.

L’arrivo di Ledesma, nel quartiere, ha messo in allerta i proprietari del ristorante, in particolar modo Emilio. Il ragazzo, infatti, ha iniziato a comportarsi in maniera alquanto strana, preoccupando sia Antoñito sia Cinta. Quando Ledesma vede, per caso, Emilio e Cinta in atteggiamenti intimi, va su tutte le furie.

Finalmente Liberto viene assolto e le accuse a suo carico vengono eliminate. Dopo la liberazione di Liberto, Alfredo Bryce inizia a sospettare di sua moglie Genoveva e quindi convoca Marcia. L’uomo minaccia la domestica affinchè gli racconti quello che succede a casa del suo padrone.

Don Ignacio cerca di sedurre Donna Rosina, ma la donna rifiuta le avances dell’uomo e gli rivela di non essere pronta ad iniziare una nuova relazione sentimentale, ma che ha deciso di partire e lasciare il quartiere. Poco dopo, Donna Rosina incontra Liberto e gli rivela di voler lasciare per sempre il quartiere e di raggiungere la figlia in Portogallo.

Donna Rosina è determinata più che mai a lasciare il quartiere ed a raggiungere sua figlia Leonor in Portogallo. Donna Susana e Liberto cercano in tutti i modi di farle cambiare idea, ma la donna è disposta a tutto pur di lasciarsi alle spalle la fine del suo matrimonio con il giovane Seller.

Don Ramon incontra Don Felipe e gli rivela di averlo visto uscire da un hotel in compagnia di Donna Genoveva. Il vecchio Palacios chiede all’amico di stare attento a quello che sta facendo, visto quello che ha combinato nel quartiere, Donna Genoveva, ma l’avvocato rassicura l’amico dicendogli di non preoccuparsi che ha tutto sotto controllo.

Dopo quello che è successo a causa di Alfredo Bryce, Don Ramon chiede a Carmen di iniziare a pensare ai preparativi del loro matrimonio. Intanto Liberto, chiede a Donna Felicia di aiutarlo a convincere Donna Rosina a non partire per il Portogallo, ma di rimanere nel quartiere di Calle Acacias.