Una Vita, anticipazioni dal 28 ottobre al 2 novembre: Samuel si dichiara a Lucia. Padre Telmo in pericolo

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci cosa succederà negli episodi tra lunedì 28 ottobre e sabato 2 novembre 2019, in onda come di consueto su Canale 5. Ma adesso scopriamo in dettaglio la trama della settimana. A causa dell’imperizia degli attori, e soprattutto degli interventi fuori luogo di Servante, le prove per l’opera teatrale di Leonor si rivelano un disastro. Dopo essere riuscito nuovamente ad abbindolare Lucia, Samuel sorprende la giovane con una emozionante dichiarazione d’amore.

Nonostante Maria manifesti qualche dubbio, Higinio riesce a convincerla a mettere da parte i sentimenti e a continuare nel loro piano per mettere le mani sul denaro di Rosina. Maria propone quindi a Casilda di prendere l’eredità di Maximiliano e di andare a vivere insieme, lontano da Acacias. Intanto, Carmen e Flora rifiutano di baciarsi sul set.

Samuel chiede a Celia il permesso di corteggiare sua cugina Lucia, dopo che avrà ottenuto l’annullamento del suo matrimonio con Blanca. Scoperti i perfidi piani del fratello di Diego, padre Telmo convince Espineira a rinviare la procedura. Nel frattempo, Fabiana rivela a Casilda di avere visto Higinio e Maria baciarsi. Sul principio la giovane non le crede, ma poi decide di approfondire con la madre, per vedere se ci sia qualcosa di vero.

Anticipazioni Una Vita: Telmo vuole fare parlare Lucia con Batan

A Ramon non va giù che Antonito voglia vendere il poligrafo. Intanto Inigo incarica a Susana il compito di cucire i costumi per lo spettacolo di Leonor, ma Cesareo la scoraggia parlandole dell’immoralità della rappresentazione. Dopo ciò che le ha detto Fabiana, Casilda comincia ad avere dei dubbi sul tipo di rapporto che c’è tra Higinio e sua madre Maria.

Per indurre Lucia ad aprire gli occhi, padre Telmo vuole far sì che la ragazza incontri Batan, sperando che questo sbugiardi finalmente l’Alday. Anche Ursula cerca di aiutare Telmo, consigliando alla Alvarado di stare lontana da Samuel.

Ramon sospetta che Servante stia ricorrendo ad uno dei suoi soliti trucchi. Dato che il portiere dice di essere prossimo alla morte, il Palacios fa venire un nuovo medico affinché lo visiti e accerti la verità. Le domestiche della soffitta si preparano perciò al peggio. Intanto Telmo si accinge ad affrontare Batan, il quale si avvicina a lui con fare aggressivo. Il religioso corre dunque un grave pericolo. Riuscirà a cavarsela? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.