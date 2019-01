Una Vita, anticipazioni dal 27 gennaio al 1° febbraio: Elvira e Simon si lasciano per sempre

Continua l’appuntamento del fine settimana con una nuova puntata di “Una Vita”, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10, con un appuntamento speciale il martedì sera su Rete 4 dopo “Il Segreto”, alle 21:25. Le nuove anticipazioni settimanali si concentrano sul triangolo amoroso che si è creato tra Elvira, Simon e Adela. La figlia del colonnello Valverde non vuole rinunciare a Simon e i due inizieranno a vedersi clandestinamente, ma questa relazione ha le ore contate visto che a breve nel quartire tutti la scopriranno proprio grazie ad Elvira. Scopriamo insieme cosa succederà ai nostri protagonisti di “Una Vita”.

Nella nuova puntata di domenica, il pubblico di Canale 5 farà la conoscenza di Olga, la figlia di Ursula Dicenta. L’arrivo del quartiere della ragazza non sarà del tutto piacevole, visto che Olga tenterà di uccidere la madre con un coltello ma il pronto intervento di Blanca eviterà il peggio alla Dicenta. Blanca per capire le intenzioni della sorella, decide di raccontare a tutti che una landrucola ha tentato di accoltellare la madre per strada. Intanto Lolita, nonostante il benestare di Don Ramon, chiede ad Antonito di tenere nascosta la loro relazione mentre Servante vuole dimostrare a Fabiana che nessuno è più bravo di lui nell’arte del corteggiamento.

Blanca e Olga si incontrano e la prima viene a conoscenza della terribile infanzia che ha passato la sorella. Ursula, infatti, ha abbandonato Olga quando aveva solamente cinque anni nel Bosco delle Dame e lei è stata cresciuta da un certo Tomas, il suo “patrigno”, che le ha reso la vita un vero inferno. Blanca rimane a bocca aperta sentendo le parole di Olga e chiede a Diego di ospitare la sorella per qualche giorno nella sua casa. Intanto nel quartiere, Elvira, dopo essere stata piantata in asso da Simon, si reca a casa di Donna Susana facendo una scenata al ragazzo e così tutto il quartiere scoprirà della loro relazione clandestina.

Dopo aver udito il racconto di Olga, Blanca ne parla con Ursula, la madre in difesa le rivela di aver abbandonato la figlia perchè credeva che fosse indemoniata, queste parole mettono in crisi Blanca che non sa se credere alla madre o alla sorella appena ritrovata. Il colonnello Valverde viene a conoscenza della relazione clandestina tra la figlia e Simon e decide di umiliare Elvira davanti a tutti. Mentre Maria Luisa, dopo aver saputo che il padre vuole ampliare la sua attività, consiglia ad Antonito di offrirsi volontario per un impiego all’estero, ma in realtà la ragazza vuole separare il fratello da Lolita. Intanto Samuel regala un gioiello a Blanca, ispirato al disegno che lei ha fatto.

La festa in onore per Don Jaime è molto impegantiva e Carmen chiede alle domestiche della soffitta di aiutarla ma tutte si rifiutano per non stare al servizio di Ursula. Intanto Donna Susana, inizia a dubitare della gravidanza di Donna Rosina, visto che la donna non sta prendendo peso. Dopo l’umiliazione subita, Elvira decide di far soffrire Simon, colpevole di voler rimanere accanto ad Adela. Intanto, Olga scappa dalla casa di Diego senza lasciare traccia. Nel quartire, tutte le domestiche hanno scoperto che Donna Rosina aspetta un bambino mentre Antonito scopre che la sorella l’ha preso in giro sull’incarico che riguarda l’apertura dei negozi all’estero e rimane ancora più dispiaciuto quando scopre che suo padre non aveva alcuna intenzione di dare a lui quel incarico.

Servante vuole dimostare a tutti i costi di essere un bravo seduttre e così decide di inizare a corteggiare una domestica con problemi di udito di nome Juana. Mentre Diego e Blanca litigano, perchè il ragazzo le chiede di lasciare sia Samuel che la casa dove vive con Ursula, poco dopo la ragazza discute anche con la madre e perde i sensi. Dopo quello che è successo, Simon chiede ad Elvira di lasciarlo in pace una volta per tutte. Dopo il malore di Blanca, Samuel decide di starle vicino mentre Leonor sospetta che l’amica sia in dolce attessa. Intanto, Maria Luisa chiede a Lolita di lasciare il fratello ma la domestica, al posto di ascoltare le parole della Palacios, decide di rivelare a tutti quello che prova per Antonito. Nel frattempo, Ursula chiede a Carmen dove sia sepolto Merino.

Inizia la festa in onore di Don Jaime e Diego non riesce a nascondere l’astio nei confronti di Ursula, così decide di affronatre la donna facendo il nome di Olga. Nonostante, l’attacco di Diego nei confronti di Ursula, la festa viene interrotta perchè la tiara reale della Marchesa di Urrutia sparisce. Ursula e Samuel decidono di coordinare le ricerche per ritrovare la tiara ma Diego sospetta che dietro al furto ci sia lo zampino di Olga. Intanto Elvira rivela sia a suo apdre che a Maria Luisa che la sua storia con Simon è finita per sempre e quest’ultimo a casa con Adela, le giura che da oggi in poi si comporterà come uno sposo devoto. Nel frattempo, Blanca si confida con Leonor e le rivela che forse aspetta un bambino ma non ha idea di chi sia il padre mentre Donna Rosina decide di organizzare una festa per rivelare a tutti di aspettare un bambino ma qualcosa va storto.