Una Vita, anticipazioni dal 26 luglio al 1° agosto: Genoveva uccide Marlene

Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera “Una Vita”, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10, con una puntata speciale il sabato sera in prima serata su Rete 4 alle 21:25. Come le settimane precedenti, i nuovi episodi in onda il sabato sera, verranno riproposti la domenica e il lunedì su Canale 5 alle 14:10. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da domenica 26 luglio al 1° agosto.

Marlene chiede a Donna Genoveva di uccidere Alfredo, ma la donna si rifiuta. Intanto Marcelina, dopo il colpo ricevuto alla testa da Servante, continua ad essere allergica ai fiori, così chiede a quest’ultimo di risolvere la situazione. Don Ramon invita Carmen a fare compere insieme, ma le cose non vanno molto bene, visto che l’uomo sceglie proprio un vestito identico a quello che indossava molto tempo fa, la sua defunta moglie.

Donna Genoveva, dopo aver rifiutato la proposta di Marlene, torna a casa e trova Don Alfredo in compagnia di Cristobal e ne rimane particolarmente sconvolta. Intanto Don Ramon chiede a Carmen di essere più sciolta quando sono assieme, ma la donna teme il confronto con la sua defunta moglie e che lui voglia trasformarla in lei. Intanto Servante decide di non parlare più con Marcelina, Jacinto e Casilda, dato che i tre lo ritengono responsabile per quello che è successo alla fioraia.

Per far sentire Carmen a suo agio, Don Ramon invita le vicine per una merenda, ma le cose non vanno per niente bene e l’ex domestica accusa il suo futuro sposo di volerla trasformare in una copia di Donna Trini. Intanto Camino riesce a vincere la sua paura e invita Cesareo a ballare, durante uno dei pomeriggi danzanti, mentre Emilio rivela alla sorella di essersi innamorato di Cinta e la ragazza fa lo stesso con Arantxa. Donna Felicia, poi, vede i due ragazzi baciarsi per strada.

Agustina scopre che sta per morire e lo rivela ad Ursula, che ne rimane particolarmente sconvolta. Intanto Donna Genoveva paga Marlene, affinché le consegni delle foto che ritraggono Alfredo in compagnia di suo fratello. Al momento dello scambio delle foto, però, accade qualcosa, infatti, Donna Genoveva avvelena la ragazza.

Dopo aver ucciso Marlene, Donna Genoveva fa portare fuori di casa un grosso baule, che potrebbe contenere il corpo della ragazza. Intanto Agustina chiede ad Ursula di non rivelare a nessuno il suo stato di salute perchè non vuole che nessuno si preoccupi per lei o che si dispiaccia per lei.

Servante non riesce a parlare quindi gesticola, facendo tutti uscire pazzi. Intanto, a causa di un problema con le poste, Don Ramon riceva una lettera, in ritardo, da Maria Luisa, che gli rivela che Milagros passerà le vacanze con lui, ma la bambina è già arrivata nel quartiere. L’uomo cerca in tutti i modi di avvicinarsi alla figlia, ma senza grandi risultati, infatti, le regala una scatola da dove esce un pupazzo a molla, che per il suo effetto spaventa la bambina e la fa piangere.