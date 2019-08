Una Vita, anticipazioni dal 26 al 31 agosto: Ursula rinchiusa in manicomio, Samuel vuole uccidere Moises

Inizia una nuova settimana, per gli abitanti di Calle Acacias, il quartiere spangnolo dov’è ambientata la soap opera “Una Vita”, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 13:47 e in prima serata su Rete 4, il sabato alle 21:34. Nelle nuove puntate in onda da lunedì 26 agosto a sabato 31 agosto, Donna Ursula verrà rinchiusa in manicomio mentre Samuel deciderà di portare a termine il suo piano, uccidendo Moises.

Don Arturo, a causa della cataratta, sta perdendo la vista giorno dopo giorno, così decide di rivelare a tutti i vicini quello che gli sta succedendo. Silvia, però, non vuole arrendersi e cerca un modo per evitare che il suo futuro sposo diventi cieco del tutto, così riferisce a Don Felipe di aver trovato un medico i grado di curare il colonnello. Intanto Peña è stato arrestato e l’uomo è convinto che verrà condannato a morte così Flora chiede aiuto a Don Felipe per salvare l’uomo.

Dopo molti anni, Donna Ursula incontra suo padre, l’uomo è stato pagato da Samuel in accordo con Blanca e Diego per incontrare la figlia. Il signor Koval, una volta di fronte alla figlia, non mostra nessuna pietà e ordina al commissario Mendez di rinchiuderla in manicomio. Intanto il dottor Taronji incontra Don Arturo e gli proprone di sottoporsi a un’operazione per rimuovere la cataratta.

Dopo l’arresto di Peña, Flora e Iñigo decidono di riprendere in mano la gestione de “La Deliciosa” e quindi di riaprire la pasticceria, la donna, però, vorrebbe vendere il locale per pagare la difesa legale di Peña, ma Iñigo si oppone. Intanto, Blanca, prima che sua madre venga condotta al sanatorio mentale, decide di parlare con lei, rivelandole che il piccolo Moises è vivo, mentre Lolita litiga con Antoñito, il quale al posto di lavorare perdere il suo tempo con il progetto del “tergilune”.

Tutti i vicini del palazzo 38, assistono al momento in cui Donna Ursula viene portata al manicomio con la camicia di forza. Blanca e Diego rivelano a tutti che è stata la Dicenta senior a rapire il piccolo Moises. Intanto Don Arturo si rfiuta di sottoporsi all’operazione mentre Don Ramon scopre le bugie di Antoñito e si arrabbia con lui.

Visto quello che è accaduto in questi mesi, Blanca e Diego decidono di lasciare Calle Acacias e di trasferirsi a Huelva e chiedono anche a Samuel di trasferirsi con loro, ignari del piano diabolico che in mente l’uomo. Samuel, infatti, farà visita a Donna Ursula al sanatorio e le rivelerà che porterà a termine il piano che avevano ideato, uccidendo il bambino. Intanto Lucia ritorna a Calle Acacias, dopo il viaggio a Salamanca ma in casa c’è solo Don Felipe perchè Donna Celia è partita per andare a trovare Tano in Inghilterra.

Donna Susana chiede a Don Ramon di acquistare “La Deliciosa” mentre Don Arturo decide, finalmente, di sottoporsi all’operazione. Samuel è molto triste per l’imminente partenza di Blanca mentre Iñigo rifuta l’offerta di Don Ramon di acquistare la pasticceria. I fratelli Alday si spartiscono l’eredità di Don Jaime, visto che a breve Diego lascierà il quartiere. Intanto Lolita è stanca dell’ossisione di Antoñito per il tergilune. Prima dell’operazione, Donna Susana fa visita a Don Arturo e gli consegna una lettera di Elvira.

Servante ha scoperto che l’esercito spagnolo vuole usare un nuovo tipo di cannone e ha paura che possa diventare lui stesso un bersaglio. Intanto Diego riceve una lettera da parte di Riera che gli rivela di avere delle notizie su Muñiz, l’uomo che ha assilito la carrozza su cui viaggiavano lui e Blanca, mentre Don Felipe inizia a studiare il caso di Peña. Diego scopre che le lettere finte scritte da Don Jaime hanno la stessa grafia utilizzata per preparare la successione ereditaria e tale grafia è molto simile a quella di Samuel.