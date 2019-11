Una Vita, anticipazioni dal 24 al 29 novembre: Samuel colpisce Padre Telmo con un pugno

La soap opera “Una Vita”, è in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10, con una puntata inedita la domenica pomeriggio. L’appuntamento del sabato pomeriggio è stato sospeso, a causa dell’inizio della una nuova stagione del talent show, “Amici”, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da domenica 24 novembre a venerdì 29 novembre.

Samuel continua i suoi affari loschi, chiedendo un ennesimo prestito a Jimeno Batàn e ringraziandolo per aver eliminato l’autista Gutierrez. Lo strozzino, però, avverte il giovane dicendogli che dovrà al più presto sposare Lucia per prendersi la sua eredità e pagare il debito che ha contratto con lui. Cesareo, intanto, si accorge dei comportamenti strani di Samuel e avvisa Padre Telmo che andrà a denunciare il giovane Alday al più presto.

Donna Trini decide di partecipare a un concorso di dolci con Casilda, mentre Carmen rivela al figlio Raul, di aver lasciato la loro casa per sfuggire alle angherie del marito Javier. L’uomo si presenta a sorpresa nel qaurtiere e chiede alla donna dei soldi, minacciandola. Intanto Don Liberto e Leonor iniziano a sospettare di Donna Susana e Donna Rosina, le quali a quanto pare stanno nascondendo qualcosa in merito alle lezioni di disegno che stanno frequentando con don Venancio.

Cesareo si comporta in maniera molto strana, così Agustina decide di organizzare una merenza in soffitta per tirarlo su di morale. Anche Samuel si accorge del comportamento strano del guardiano notturno e decide di parlare con lui. Il giovane Alday affronta l’uomo e lo minaccia di morte.

Padre Telmo si accorge che Lucia ha fatto amicizia con Alicia Villanueva e cerca in qualche modo di rimediare alla situazione. La giovane ragazza, poi, chiede a Donna Celia di ospitare la nuova amica per qualche giorno, mentre Samuel, per avvicinarsi ancora di più alla Alvarado, le propone di utilizzare il suo ufficio per restaurare le opere classiche.

La tensione tra Samuel e Padre Telmo arriva al culmine, sfociando in una rissa, con il primo che colpisce il sarcedote con un pugno. Il sacerdote non reagisce e Ursula si preoccupa per lui. Intanto, durante una lezione di disegno, Alexis, il modello che posa senza vestiti, muore, per una crisi d’asma, mentre sta posando per Donna Rosina e Donna Susana. Le due donne spaventate per l’accaduto e scappano, senza dir nulla a don Venancio.

Dopo la rissa avvenuta in piazza, Samuel fa visita a Padre Telmo e lo avvisa di star lontano da Lucia e dai suoi affari, se vuole rimanere vivo ancora per molto tempo. Donna Rosina passeggiando per il quartiere, si accorge che Leonor sta parlando con don Venancio e teme che l’uomo possa raccontare alla figlia tutto quello che è successo con Alexis.

Raul è molto legato al padre Javier, il quale sta ricattando Carmen per avere dei soldi. La domestica, stanca della situazione che sta vivendo, chiede un anticipo sul suo stipendio a Samuel, il quale a causa della crisi economica che sta vivendo, non riesce a darle nulla, appate qualche pesetas.