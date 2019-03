Una Vita, anticipazioni dal 24 al 29 marzo: Olga rapisce Blanca

Sta per iniziare una nuova settimana quindi nuove avvicenti avventure coinvolgono i protagonisti di “Una Vita”, la soap opera ambientata nel quartiere fittizio di Calle Acacias 38. La soap opera è, ormai, diventata l’appuntamento fisso nel pomeriggio di Canale 5, visto che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14:10 sul medesimo canale, e si raddoppia con due appuntamenti speciali uno la domenica pomeriggio sempre alle 14:10 su Canale 5 e l’altro appuntamento è martedì sera su Rete 4 in prima serata dopo “Il Segreto” alle 21:25.

I due fratelli Alday sono ricoverati in ospedale per sottoporsi alla trasfusione di sangue che salverebbe la vita a Diego, ma Ursula vuole convicere l‘infermiera Ortego ha sabotare la trasfusione per liberarsi una volta per tutte dei due ragazzi. Ma Olga cerca di intervenire e di convicere l’infermiera a risparmiare la vita ai due ragazzi, questo però fa infuriare Ursula che voleva sbarazzarsi una volta per tutte dei due ragazzi. Intanto, Samuel scopre dalle analisi di Blanca, che la donna ha nel sangue un alto livello di mercurio e questo gli da modo di pensare che la moglie abbia avuto dei rapporti intimi con suo fratello Diego. Lolita, invece, ha scoperto da Sepulveda un modo per incastrare Belarmino, infatti, il tallone d’Achille dell’uomo sono le donne.

Donna Rosina acquista la sartoria di Donna Susana e le consegna i documenti di proprietà in forma anonima, così la donna crede che sia tutta opera di Liberto, suo nipote. Intanto, in ospedale, Diego si risveglia e confessa ad Olga di aver semrpe amato Blanca e così mette fine alla loro relazione. La ragazza, dopo le parole udite, cerca consolazione in Ursula, ma la donna la ripudia appena scopre che la figlia ha rivelato a Diego il modo per aprire la cassoforte di Don Jaime.

Samuel va a far visita a Diego in ospedale e gli rinfaccia di avergli rovianto il matrimonio, ma quest’ultimo rivela al fratello che nel disegno del collante dedicato ad Ana c’è la combinazione per aprire la cassaforte del padre. Così Samuel apre la cassaforte e trova al suo interno la confessione di Don Jaime, dove ammette di aver sposato Ursula solo perchè la donna sapeva il nome della figlia che aveva abbandonato tanto tempo fa.

Olga è convinta che ad Ursula importi solo di Blanca, decide di rapire la sorella e porta al Bosco delle Dame per liberarsi una volta per tutte, sia di lei che del bambino che porta in grembo. Intanto, Elvira decide di rinchiudersi per sempre in convento per espiare i suoi peccati, ma Simon sorprende la ragazza con una dichiarazione d’amore. Così i due decidono di allontanarsi dal quartiere per un pò ma non sanno che Adela ha scoperto tutto e si accorta del loro riavvicinamento.

Per salvare Antonito dalla prigione, Lolita si finge una prostituta per adescare Belarmino. Il piano va a buon fine, visto che l’uomo viene arrestato da Mendez. Tornato a casa, Samuel minaccia Ursula, dicendo che ha aperto la cassaforte del padre e ha trovato all’interno la confessione dell’uomo in merito al loro matrimonio. Questa confessione potrebbe mettere fine al matrimonio tra Ursula e Don Jaime. Ma la donna ha un asso nella manica, infatti, si è accorta che entrambe le sue figlie sono sparite nel nulla e si offre di aiutare Samuel a ritrovare le due ragazze, a patto che lui distrugga la dichiarazione del padre. Il ragazzo per amore di Blanca decide di distruggere la confessione di suo padre.

Grazie all’aiuto di Lolita, Antonito esce dalla prigione, e con qualche difficoltà viene dichiarato innocente e può far ritorno a casa. Intanto, Adela, decide di far visitare la colonnello Valverde per rivelargli quello che sta succedendo tra Elvira e Simon. I due ragazzi, infatti, hanno ripreso a frequestarsi in segreto.