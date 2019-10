Una Vita, anticipazioni dal 20 al 26 ottobre: la verità su Casilda e Lucia

Il quartiere di Calle Acacias è il luogo dov’è ambientata la soap opera “Una Vita”, che racconta la vita dei residenti del quartiere spagnolo. La soap opera è in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 14:10 su Canale 5, più due appuntamenti speciali in onda domenica pomeriggio sempre su Canale 5 dopo “Beautiful” e l’altra appuntamento speciale riguarda la prima serata del martedì sera su rete 4 alle 21:25. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da domenica 20 ottobre a sabato 26 ottobre.

Dopo la morte improvvisa di Joaquin, padrino di Lucia, Padre Telmo intuisce che il resposansible dell’accaduto sia Samuel e ne parla con la ragazza, che però si rifiuta di credere alle parole del sacerdote. Intanto Donna Celia e Don Felipe chiedono a Lucia di prendere le distanze da Samuel, visto che negli ultimi giorni è stato aggredito dagli uomini di Jimeno Batan.

Leonor chiede a Donna Rosina di accettare nella loro famiglia Casilda, dato che è la figlia del suo defunto padre Don Maximiliano, ma la signora non è molto d’accordo con la figlia. La stessa Casilda non riesce ancora a credere di essere la figlia del Hidalgo. Intanto le condizioni di salute di Servante stanno migliorando, ma il portinaio continua la sua recita.

La crisi economica in cui si trova Samuel è molto grave, quindi l’uomo tenta di organizzare un evento per vendere alcuni cimeli di famiglia, ma l’evento non va come previsto, infatti, i vicini del quartiere non si presentano. L’unica a presentarsi all’evento è Lucia, la quale decide di aiutare l’uomo, sistemando una statuina prestigiosa.

Tutte le signore del quartiere sono riunite a “La Deliciosa” per una merenda, e in quell’occasione Donna Rosina prende la parola e rivela a tutte le presenti che Casilda è la figlia del suo defunto marito Maximiliano. Samuel organizza una cena a casa sua con Lucia, ma all’improvviso si presenta Padre Telmo, che vuole parlare con lei. La giovane capisce che il sacerdote è stato mandato dalla cugina Celia, così decide di parlare con la donna e tra le due scoppia una discussione, che finisce con Lucia che rivela alla Alvares Hermoso di essere la figlia illegittima dei Marchesi di Valmez. Don Felipe ascolta le parole della giovane e intuisce che Samuel si sia avvicinato alla ragazza solo per ottenere la sua eredità.

Dopo aver rivelato a tutti, la vera identità di Casilda, Donna Rosina e Leonor le regalano dei vestiti per farla diventare a tutti gli effetti una vera signorina. Intanto Servante decide di raccontare a Leonor la storia d’amore tra le due ragazze che ha conosciuto molto tempo fa’. La giovane Hidalgo ha in mente di mettere in scena un’opera teatrale per raccontare la storia d’amore tra Heliodora e Martina.

Il Priore Espineira si arrabbia moltissimo con Padre Telmo, perchè lo ritiene colpevole di aver messo i bastoni tra le ruote a Samuel, il quale doveva avvicinarsi a Lucia e creare una relazione con lei. Casilda, diventata una signorina a tutti gli effetti, lascia il lavoro di domestica ma non sa che sua madre Maria la sta usando per prendere i soldi della famiglia Hidalgo.

Padre Telmo, dopo aver parlato con il Priore Espineira, capisce che l’eredità di Lucia è più grande di quello che immaginava. Rimasto solo, il parroco decide di frugare tra le cose del Priore e scopre un documento segreto che riguarda la famiglia di Lucia. Il sacerdote, allora, decide di inviare il documento a un giornale locale, il quale il giorno dopo su tutti i giornali compare la notizia che i Marchesi di Valmez hanno concepito una bambina di nome Lucia e che i due erano fratellastri.

Nel quartiere non si parla altro che di Lucia, la quale però decide di continuare la sua vita, l’unico ad aiutarla in questo momento difficile è solamente Samuel. Donna Celia saputo quello che sta succedendo alla cugina, decide di consigliarle di rinunciare alla sua eredità e di parlare davanti a tutti per mettere fine alle malelingue sul suo conto.

Il Priore Espineira intuisce che dietro alla pubblicazione dell’articolo ci sia lo zampino di Padre Telmo, ma il sarcedote cerca di tranquillizzare il suo superiore, dicendo che ha fatto tutto questo per spingere Lucia a rinunciare a tutta la sua eredità. Tra Donna Rosina e Casilda scoppia una lite ma le due, poco dopo, riescono a fare pace.

Samuel organizza una cena per Lucia, visti i momenti difficili che sta vivendo, ma prima di incontrare la ragazza, l’uomo si incontra con lo strozzino Batan. Padre Telmo vede Samuel in compagnia dello strazzino e capisce che i due stanno tramando qualcosa, forse, ai danni della povera Lucia.