Una Vita, anticipazioni dal 20 al 26 aprile: Don Jaime si risveglia dal coma

Le nuove anticipazioni settimanali di “Una Vita”, sono ricche di colpi di scena, in particolar modo, il pubblico di Canale 5 assisterà al risveglio dal coma di Don Jaime Alday. L’uomo dopo mesi passati a letto, dove tutti credevano che prima o poi sarebbe passato a miglior vita ecco che si risveglia e avvisa il figlio Samuel di stare molto attento ad Ursula. Ma scopriamo nel dettaglio cosa succederà nelle prossime puntate in onda da sabato 20 aprile a venerdì 26 aprile agli abitanti di Caya Acacias.

Nella puntata di sabato 20 aprile, Don Ramon e Liberto chiederanno a Diego di diventare il rappresentante dei minatori che lavorano nelle miniere d’oro che possiedono, in questo modo, il ragazzo potrà fare da intermediario tra loro e i lavoratori e potrà risolvere qualunque problema che sorgerà in futuro. Intanto, Ursula riferirà a Samuel che le condizioni di suo padre Don Jaime, non sono delle migliori e che molto presto l’uomo metterà fine alla sua dolorosa esistenza, mentre Lolita tornerà a lavorare per Donna Celia e Don Felipe. I due, infatti, hanno deciso di sposarsi di nuovo e chiederanno a Don Ramon e Donna Trini di fare loro da testimoni.

Nella puntata inedita di domenica pomeriggio, al contrario di quello che aveva detto Ursula, Don Jaime si risveglierà dal coma. Quando l’uomo si risveglia, troverà di fronte il figlio Samuel e lo metterà in guardia su quanto sia pericolosa Ursula. Intanto Donna Celia e Don Felipe si sposeranno in segreto.

Lunedì 22 aprile, a causa delle festività pasquali, Una Vita, sarà trasmessa in prima serata su Rete 4 alle 21:25. In questa puntata, ci sarà l’inaugurazione de “La Deliciosa”, che sarà un grande successo ma qualcosa andrà storto, infatti, tutti coloro che erano presenti alla festa e che hanno bevuto una particolare bevanda, si sentiranno male e avranno dei forti dolori di stomaco. Intanto, Diego tornerà in città ma non verrà accolto a braccia aperte dal padre, appena svegliato dal coma.

Nella puntata di martedì 23 aprile, Samuel accecato dall’odio verso il fratello Diego, cercherà in tutti i modi di manipolare il padre per metterlo contro di lui, mentre Ursula, dopo aver saputo, che il marito si è svegliato, cercherà anche lei di manipolare il marito. Intanto Carmen, braccio destro fidato di Ursula, si renderà complice del rapimento di Fabiana. La povera domestica passerà dei brutti momenti, visto che un certo Reira le inietterà qualcosa nelel vene per farle perdere i sensi. L’uomo, infatti, le farà credere di aver tolto di mezzo sia Lolita che Casilda. Poco dopo, Ursula, incontrerà Reira e gli chiederà di scoprire l’origine delle cicatrici che hanno sia Blanca che Olga.

La festa per la riapertura de “La Deliciosa” non è andato come tutti si aspettavano, infatti, i nuovi proprietari sono stati sanzionati dal Comune, per aver intossicato tutti gli abitanti del quartiere, con una particolare bevanda. Vista la situazione, Leonor si offrirà di prestare loro dei soldi per sistemare le cose.

Giovedì 25 aprile, la perfida Ursula cercherà un modo per riavvicinare Don Jaime a Diego, scatenando l’ira di Samuel, che giurerà davanti a tutti che non perdonerà mai suo fratello per quello che gli ha fatto. Ma il piano di Ursula è tutto altro, infatti, la dark lady confesserà al giovane Alday, che troverà un modo per far tornar Blanca tra le sue braccia. I due decideranno di raccontare a Diego che è ancora intossicato dal mercurio e per questo motivo dovrà stare lontano da Blanca.

Nella puntata di venerdì 26 aprile, Casilda chiederà a Jacinto di rimanere più tempo nel quartiere e gli prometterà di organizzare una grande festa per Carnevale. La domestica chiederà a tutti gli amici e i colleghi della soffitta di aiutarla ad organizzare questa grande festa di Carnevale n onore del cugino.