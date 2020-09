Una Vita, anticipazioni dal 20 al 25 settembre: Camino sa parlare

Qualcosa di davvero sconvolgente sta per succedere nel quartiere di Calle Acacias, scenario che racconta la vita dei protagonisti della soap opera “Una Vita”. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da domenica 20 a venerdì 25 settembre, in onda su Canale 5 alle 14:10.

Nella puntata in onda domenica, 20 settembre, un malvivente dai capelli rossi si aggira per il quartiere con un coltello in mano con l’intento di aggredire Cesareo, ma Camino, senza pensarci troppo, riesce ad avvisare il guardiano, tirando un fortissimo urlo. Il guardiano, grazie all’aiuto della ragazza riesce a fermare il malvivente e si rende conto, che la ragazza non è muta.

In poco tempo, nel quartiere gira la voce che Camino è tornata a parlare e tutti ne rimangono particolarmente stupiti, dato che la famiglia della ragazza ha sempre raccontato che fosse muta dalla nascita e che questa situazione non sarebbe mai cambiata. Intanto Donna Susana non è molto d’accordo che Donna Rosina abbia iniziato a frequentarsi con Don Ignacio, un suo vecchio amico.

Nonostante le cattiverie e le malefatte combinate nel quartiere, tra Donna Genoveva e Don Felipe si crea una certa sintonia che sfocia in una vera passione, visto che l’avvocato sembra molto interessato alla donna. Intanto le domestiche, dopo aver venduto tutti i biglietti della lotteria, per aiutare i Signori del quartiere, consegnano i soldi a Donna Susana e Donna Felicia.

Nel quartiere arriva uno strano uomo, Ledesma, che fa subito visita ad Emilio, ma l’atteggiamento dell’uomo nei confronti del ragazzo è tutt’altro che amichevole. Infatti si scoprirà che l’uomo ha un conto in sospeso con i proprietari del nuovo ristorante del quartiere. Quale segreto nascondo Emilio e la sua famiglia?

Lolita confida a Fabiana di essere in dolce attesa, ma chiede all’amica di non rivelare a nessuno la lite notizia. Intanto Don Ignacio rivela a Donna Rosina di provare ancora dei sentimenti per lei, ma la donna non si sente ancora pronta per iniziare una nuova relazione, visto quello che è successo con Don Liberto.

Don Liberto intravede da lontano, Donna Rosina in compagnia di Don Ignacio e decide di parlare con la moglie. L’uomo, infatti, rivela a Donna Rosina che è libera di rifarsi una vita e che lui sarà contento per lei. Intanto le domestiche scoprono che i soldi raccolti dalla vendita dei biglietti della lotteria, sono stati rubati.