Una Vita, anticipazioni dal 20 al 25 gennaio: Olga accoltella Ursula

Come è accaduto la scorsa settimana, anche per questa domenica la soap opera “Una Vita” andrà in onda alle 14:10 dopo Beautiful. La soap opera spagnola poi andrà in onda da lunedì al venerdì su Canale 5 sempre alle 14:10, con una puntata straordinaria il martedì in prima serata dopo “Il Segreto” su Rete 4.

La settimana si apre con il triangolo amoroso formato da Elvira, Adela e Simon quest’ultimo, dopo aver sposato Adela non riesce a mettere da parte i sentimenti che prova per la figlia del colonnello Valverde tornata da poco nel quartiere. I due, infatti, decideranno di iniziare una relazione clandestina ai danni di Adela, la quale nascosta in un angolo, riesce a sentire quello che i due amanti si dicono e nonostante l’infedeltà del marito, decide di rimanere in silezio al fianco del maggiordomo. Intanto Ursula rivela a Blanca che sua sorella Olga è ancora viva mentre Fabiana si convince di aver visto Donna Cayetana passeggiare per il quartiere. Donna Rosina e Don Liberto rivelano a Leonor di aspettare un bambino e la ragazza reagisce con gioia alla notizia. Intanto Samuel cerca di essere amorevole con Blanca, ma la ragazza fa molta fatica a corrispondere i suoi sentimenti mentre Servante cerca di aiutare Jacinto a corteggiare le ragazze. Alla Deliciosa, Victor decide di riassumere Antonito, dopo aver annacquato la cioccolata.

Diego decide di realizzare il disegno del gioiello creato da Blanca. Intanto Adela a causa dell’infedeltà di Simon, si auto-flagella al fine di espirare le colpe del marito, tale situazione inizia a preoccupare Donna Susana, la quale si confida con Donna Celia mentre Samuel decide di far collaborare la moglie con il fratello Diego, alla festa in onore al padre Don Jaime. Jacinto rimane colpito da Carmen e su consiglio di Servante prova a corteggiare la domestica ma senza ottenere risultati così Fabiana si offre di aiutarlo. Alla Deliciosa, Antonito litiga con Donna Susana e per l’ennesima volta viene licenziato da Victor mentre Ursula rivela Fabiana che la persona che vaga per il quartiere non è sua figlia Donna Cayetana . Blanca si convince che Olga sia viva.

La situazione nel quartiere per Antonito non è per niente facile, se da un lato Lolita cerca di aiutare la persona amata dall’altro Donna Trini cerca di placare le critiche verso il ragazzo. Samuel torna a casa e si scontra con Ursula, rinfaccinadole di non aver acconsentito all’operazione che gli avrebbe salvato la vita, poco dopo incontra il fratello e il loro incontro è molto freddo. Donna Celia cerca di convincere Simon a dimenticare Elvira per il bene di Adela mentre Blanca rivela a Samuel di avere una sorella di nome Olga e di volerla trovare, così il ragazzo le promette che l’aiuterà nella ricerca. Intanto Donna Rosina rivela a Donna Susana di aspettare un bambino ma la sarta non crede molto alle parole dell’amica. Intanto Ursula incontra Merino, il suo scagnozzo che le rivela di aver visto Olga.

I fratelli Alday si mettono all’opera per creare il gioiello disegnato da Blanca. Poco dopo Samuel parla con Ursula della sorella scomparsa di Blanca e le rivela che secondo lui, questa ragazza non esiste anche se poi riesce a localizzare il nascondiglio di Merino. Intanto Blanca racconta anche Diego la storia di Olga e i due raggiungono la casa di Merino ma scoprono che è stato ucciso. Infatti, poco prima si vedrà arrivare Carmen nel quartiere con le mani sporche di sangue mentre Donna Trini e Lolita supplicano Victor, affichè riassuma Antonito nella pasticceria.

Carmen è colpevole dell’omicidio di Merino e si pente di aver aiutato Ursula, ma la domestica sa che non ha nessuna alternativa se non compiacere la sua signora. Intanto Samuel rimprovera Simon per la sua relazione clandestina con Elvira e gli rivela che Adela è a conoscneza di tutto mentre Diego si offre di accompagnare Blanca al Bosco delle Dame, luogo dove si dovrebbe trovare sua sorella Olga, ma prima della loro partenza Samuel arriva a casa con un certificato di morte della ragazza, defunta all’età di sedici anni. Intanto Don Ramon acconsente alla relazione tra Antonito e Lolita, quest’ultima si offre di aiutare il fidanzato a farlo diventare un buon cameriere.

Donna Susana convince Donna Rosina a raccontare a tutti della sua gravidanza mentre Jacinto torna al suo paese senza aver conquistato il cuore di Carmen. Tra Simon ed Elvira è tutto finito, il maggiordomo decide di troncare la relazione con la figlia del colonnello Valverde e poi fa per la prima volta l’amore con Adela. Nel quartiere appare Olga, la figlia di Ursula che accoltella la madre al ventre. Blanca e Liberto riescono a salvare la dark lady in extremis mentre Olga scappa via appena vede la sorella. Lolita, nonostante il beneplacito di Don Ramon, vuole che la sua relazione con Antonito rimanga segreta mentre Donna Rosina organizza una merenda per rivelare alle vicine la sua gravidanza. Intanto Elvira, non riesce a capire perchè Simon non si sia presentato all’appuntamento stabilito.