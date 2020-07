Una Vita, anticipazioni dal 2 all’8 agosto: Agustina tenta il suicidio. Genoveva rapisce Milagros

In questa nuova settimana, le puntate della soap opera “Una Vita”, avranno una durata maggiore rispetto al solito, dato che “Beautiful” si è preso una pausa durante il mese di agosto. La soap opera andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 13:50 su Canale 5, mentre il sabato sera, sarà in prima serata su Rete 4 alle 21:25. Le puntate in onda il sabato sera, saranno poi in replica la domenica pomeriggio su Canale 5. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate in onda da domenica 2 agosto a sabato 8 agosto.

Donna Genoveva e Don Alfredo cercano di manipolare Donna Rosina e Liberto, affinchè i due investano nella Banca Americana, mentre Don Ramon, dopo il pasticcio con il pupazzo regalato a Milagros, cerca di sistemare la situazione, ma qualcosa va storto, visto che la bambina ha una reazione allergica quando mangia un pezzo di torta.

Carmen scopre che Milagros è in città e si arrabbia moltissimo con Don Ramon, dato che l’uomo non le ha detto nulla dell’arrivo della figlia. Intanto, Cinta, dopo la fine della sua relazione con Emilio, decide di partire per l’Argentina con i suoi genitori, mentre Emilio, rimasto nel quartiere, cerca di distrarsi lavorando, ma le cose non vanno molto bene, dato che continua a pensare alla ragazza.

Donna Genoveva e il marito decidono di invitare tutti i vicini a casa loro per parlare degli investimenti nella Banca Americana, ma Don Ramon e Don Felipe appaiono alquanto sospettosi riguardo a tali investimenti. Carmen cerca di aiutare Don Ramon ad avvicinarsi alla figlia, dopo i pasticci commessi dall’uomo. Intanto le condizioni di slaute di Agustina, peggiorano di giorno in giorno e la donna si affida alle cure di Ursula, la quale sembra nascondere le sue vere intenzioni.

Emilio riceve una lettera e decide di lasciare Calle Acacias. Cinta chiede alla madre di partire con loro, ma la donna si rifiuta e cerca di capire come mai la figlia non voglia più rimanere nel quartiere. Intanto, a casa dei coniugi Bryce, dopo la fine del rinfresco i due si confrontano sul loro progetto di mandare in rovina gli abitanti dell’interno 38.

Grazie all’aiuto di Carmen, Don Ramon riesce a creare un legame con la figlia Milagros, mentre Cesareo rimprovera Servante di abusare dell’aiuto di Marcelina, il quale non sopportando più le parole del guardiano, gli risponde a tono, recuperando così la voce. Intanto Cinta rivela a sua madre i veri motivi della sua tristezza. Donna Bellita, dopo aver udito le parole della figlia si presenta al ristorante e davanti a tutti, fa una scenata a Donna Felicia.

Don Liberto chiede consiglio a Don Felipe, in merito agli investimenti nella Banca Americana e poi decide di aspettare la relazione di un amico di Don Ramon per procedere. Donna Genoveva scopre tutto e così decide di rapire Milagros. La sparizione di Milagros, getta tutti nel panico. La bambina, poco dopo, riappare con Donna Genoveva, la quale rivela di aver portato la bambina a prendere un gelato. Tale situazione permette a Don Alfredo di sostituire la relazione dell’amico di Don Ramon e di portare avanti il suo piano contro i vicini. Intanto Don Josè cerca di calmare la moglie, dopo quello che è successo al ristorante, ma Donna Bellita, non vuole calmarsi e decide di rimandare il viaggio in Argentina per stare vicino alla figlia.

Servante regala a Marcelina uno scialle in segno di gratitudine, ma Cesareo scopre che lo scialle è un regalo riciclato. Don Ramon invita Carmen a una cena di famiglia, mentre Agustina, ormai allo stremo delle sue forze, rivela a Fabiana che vuole farla finita e si getta dalla finestra. Intanto si scoprirà che Ursula è alle dipendenze di Donna Genoveva, infatti, l’ex istitutrice rivelerà alla sua signora che la sua vendetta è appena iniziata.

Dopo la caduta dalla finestra, Agustina viene ricoverata in ospedale in cattive condizioni. E proprio in questo momento si scoprirà che Ursula e Donna Genoveva sono d’accordo, la prima, infatti, ha somministrato delle bevande contenti delle sostante debilitanti alla povera domestica, mentre la Signora ha falsificato il certificato del medico. Intanto Don Josè si arrabbia moltissimo con la moglie che non vuole partire per l’Argentina e cerca di placare gli animi con gli impresari argentini, dicendo che la tournèe è stata solo rimandata.

Donna Bellita è disposta a tutto pur di vendicarsi di Donna Felicia, così organizza dei corsi di ballo in casa, tenuti dalla Dama del mistero. Don Ramon invita Liberto a non fidarsi di investire nella Banca Americana, ma quest’ultimo lo ignora e mette a disposizione tutto il suo capitale. Nella prima lezione di ballo, Donna Bellita invita Cinta a ballare con Rafael, scatenando la rabbia di Donna Felicia, mentre Agustina dev’essere operata ad un braccio, ma le condizioni sono molto critiche.

L’intervento al braccio di Agustina è andato bene e la domestica riprende i sensi, mentre Milagros lascia il quartiere. Intano Don Alfredo, per convincere tutti i vicini ad investire, rivela loro che potrebbero creare un gruppo, dove le persone con più disponibilità economica riescono ad aiutare quelli che non hanno tutti i mezzi, in modo da raggiungere la cifra pattuita. I vicini accettano ma Don Ramon e Don Felipe si tirano fuori dall’affare.

Anche Don Josè e Donna Bellita vogliono partecipare all’investimento, ma non hanno la somma necessaria e quindi chiedono un prestito a Don Alfredo. Antoñito ha sentito quello che sta succedendo nel quartiere e chiede un prestito al padre, che però si rifuta e così, decide di vendere il brevetto delle macchine del caffè.