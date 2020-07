Una Vita, anticipazioni dal 19 al 25 luglio: Emilio e Cinta si baciano. Don Felipe sospetta di Donna Genoveva

Inizia una nuova settimana e con lei nuovi importanti sviluppi sul ritorno di Donna Genoveva con il suo amato sposo, nel quartiere di Calle Acacias, scenario che racconta la vita dei protagonisti della soap opera “Una Vita”. La soap opera in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10, più la puntata inedita il sabato sera in prima serata su Rete 4 alle 21:25. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da domenica 19 a sabato 25 luglio.

Dopo il fallimento del piano messo in atto per evitare la chiamata alle armi, Antonito decide di provare la strada del digiuno. Intanto Don Felipe rivela a Don Liberto, che il ritorno nel quartiere di Donna Genoveva non è per niente un buon segno, anzi teme che la donna abbia in mente qualcosa per vendicarsi di tutti loro.

Don Josè riceve una lettera da Buenos Aires, che lo informa che i suoi problemi economici non sono ancora del tutto risolti e che la situazione è molto grave e c’è bisogno di un suo ritorno in Argentina. Intanto Emilio decide di organizzare dei pomeriggi all’insegna della danza nel suo locale, il “Secolo Nuovo”.

Dopo il ritorno nel quartiere, Donna Genoveva incontra le vicine, le quali si scusano per il comportamento che hanno avuto il giorno della morte di Don Samuel. La donna, non vorrebbe accettare le scuse da parte delle vicine, ma Don Alfredo le intima di accettare e di tenere fede al patto che hanno stipulato.

La situazione per Antonito si fa sempre più grave, infatti rischia di essere arrestato dall’ispettore dell’esercito, ma Carmen scoprendo casualmente la cosa, cerca di correre in aiuto del giovane. Intanto Cinta riesce a convincere i suoi genitori a partecipare all’evento organizzato da Emilio. Finito lo spettacolo il giovane ragazzo accompagna Cinta a casa e tra i due scatta il primo bacio.

Grazie all’aiuto di Carmen e Don Ramon, Antonito evita di partire per l’esercito e si riconcilia con il padre. Il Palacios, poi decide di trasferirsi a casa del figlio e della nuora e di rivelare a tutti la sua relazione con Carmen. Intanto Marcelina si è ripresa dalla botta in testa ricevuta da Servante, ma purtroppo è diventata allergica ai fiori, mentre Arantzxa intuisce che tra Emilio e Cinta sta nascendo qualcosa.

Visti i problemi economici, Don Josè chiede a sua moglie di partire con lui per una tournee in Argentina, dove il pubblico la acclama ancora come una volta. Intanto Don Alfredo sospetta che Donna Genoveva abbia incontrato Marlene, dato il comportamento alquanto strano, degli ultimi giorni.

La partenza per l’Argentina dei coniugi Dominguez deve essere anticipata di qualche giorno, così Cinta rimane nel quartiere insieme alla domestica. Visto che i suoi genitori sono partiti e rimarranno per qualche tempo la, la giovane decide di parlare con Emilio e gli chiede di rivelare a tutti il loro amore.