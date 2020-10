Una Vita, anticipazioni dal 19 al 24 ottobre: Genoveva medita vendetta

Dopo l’improvvisa morte di Alfredo Bryce, che ha sconvolto l’interno quartiere, Donna Genoveva scoprirà che Don Felipe non è innamorato di lei, ma bensì di un’altra donna. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate, di “Una Vita”, in onda dal 19 al 24 ottobre su Canale 5 alle 14:10.

Alfredo Bryce è stato ucciso e il commissario Mendez cerca di trovare il colpevole. Il poliziotto si presenta a casa di Don Felipe per indagare sull’accaduto e lui gli racconta i fatti, ma Mendez non crede all’avvocato, anzi inizia a sospettare di lui, visti i rapporti tesi tra i due uomini a causa di Donna Genoveva.

Don Liberto sparisce nel nulla, qualcuno lo vede passeggiare lungo il fiume, proprio nel luogo, dove lui e Donna Rosina si erano scambiati il primo bacio, e teme il peggio. Nel quartiere, infatti, circola la voce, che l’uomo si sia suicidato, ma poco dopo, si presenta mano nella mano con Donna Rosina. I due hanno fatto pace e hanno deciso di passare tutta la loro vita insieme.

Dopo il suo ritorno nel quartiere affianco di Donna Rosina, Liberto consiglia all’amico Don Felipe di vivere la sua storia d’amore con Marcia alla luce del sole, senza badare ai pettegolezzi della gente del quartiere. L’avvocato, però, teme che la sua relazione con la domestica possa non avere un lieto fine come quella tra Donna Rosina e Liberto.

Don Ramon rivela alla famiglia di voler andare a vivere da solo con Carmen, che tra poco diventerà sua moglie. Intanto in casa Dominguenz, tutto è quasi pronto per l’esibizione di Cinta, durante la festa del patrono. I due genitori cercano di supportare la carriera della figlia per aiutarla a dimenticare quello che è successo con Emilio.

Don Felipe rivela a Donna Genoveva di non provare nulla per lei e di averla solamente usata per il suo piano contro di lei e Alfredo Bryce. L’avvocato confessa alla donna, anche di essere innamorato di un’altra. Dopo aver saputo che Don Felipe non la ama, Donna Genoveva racconta tutto ad Ursula, la quale la invita a portare avanti la sua vendetta e che sarà lei stessa a scoprire chi è la donna che ha rubato il cuore a Don Felipe.

Grazie all’aiuto di Ursula, Donna Genoveva scopre l’identità della donna, di cui Don Felipe è innamorato. Tale notizia lascerà la donna senza parole, e se da un altro cercherà di trovare un modo per riprendersi l’avvocato, dall’altro inizierà a meditare vendetta contro la sua rivale in amore.