Una Vita, anticipazioni dal 19 al 24 gennaio: Lucia e Padre Telmo sempre più vicini

Inizia una nuova settimana, nel quartiere di Calle Acacias, dove i protagonisti di “Una Vita”, hanno sempre a che fare con qualcosa di nuovo che sconvolge la vita di tutto il quartiere. La soap opera spagnola è in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10 e con una puntata inedita la domenica pomeriggio. Scopriamo cosa succederà agli abitanti del civico 38, nelle nuove puntate in onda da domenica 19 gennaio a venerdì 24 gennaio.

Dopo i diversi telegrammi ricevuti da Paciencia, dove intimava a Servante di non partire per Cuba, il portinaio scopre che l’isola sulla quale si trova la moglie è stata devastata da un terribile uragano. Intanto Samuel, dopo la mancata risposta alla sua proposta di matrimonio, tenta di chiedere a Lucia di nuovo la mano, ma la ragazza gli rivela che per il momento vuole prendersi ancora del tempo prima di decidere se sposarlo o no. Il giovane Alday, finge di non prendersela troppo, ma in cuor suo sa che dietro la titubanza della donna c’è lo zampino di Padre Telmo.

Iñigo e Leonor, dopo tanto tempo, decidono di passare un po’ di tempo da soli lontani da tutti i problemi di Calle Acacias, così Jordi Barò, saputo che i due innamorati hanno deciso di lasciare per un po’ il quartiere, decide che è arrivata l’ora di sedurre Flora, del quale è molto interessato.

Intanto Lolita scopre grazie allo zio Gennaro, che la sua promessa di matrimonio con Ceferino può essere spezzata, se il ragazzo bacia una vedova. Dopo aver scoperto questa bellissima notizia, Lolita ne parla con Donna Trini, la quale invita la ragazza a procedere con il piano e di chiedere a Casilda di sedurre Ceferino, ma l’amica si rifiuta.

Donna Celia crede che dietro la titubanza di sua cugina riguardo al matrimonio con Samuel, ci sia l’interesse per un altro uomo. Intanto Ceferino chiede a Lolita di accompagnarlo al cinematografo, per passare una serata romantica, ma i due vengono interrotti dall’arrivo di Casilda, che ha deciso di aiutare l’amica e di sedurre Ceferino. L’uomo, però, conosce le tradizioni di Cabrahigo e sa benissimo che non può sposare nessuna donna che non sia Lolita. Antonito è molto preoccupato per la situazione che si è creata, mentre Don Ramon e Donna Trini tramano nell’ombra per aiutare Lolita e Antonito a sposarsi e a mettere fuori gioco Ceferino.

Lucia è convinta più che mai che Padre Telmo non l’abbia violentata così decide di passare molto tempo con l’uomo. Invece Samuel, sta avendo diversi problemi con Jimeno Batàn, dato che l’uomo rivuole indietro i soldi che gli ha prestato ma se non riesce a sposare Lucia, l’Alday sarà spacciato. Samuel tenta in tutti i modi di attirare l’attenzione di Lucia, ma è tutto tempo sprecato.

L’avvicinanza tra Padre Telmo e Lucia non passa molto inosservata, così Ursula invita il parroco ad essere più prudente, altrimenti in poco tempo potrebbero girare dei pettegolezzi sul suo conto. Poco dopo, Samuel incontra Padre Telmo è gli rivela che ha notato il suo interesse per Lucia. Nel frattempo, Jordi sempre più interessato a Flora, decide di regalare a Liberto e Iñigo dei biglietti per un incontro di boxe notturno, per stare da sola con la donna, ma la serata prenderà una piega inaspettata.