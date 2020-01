Una Vita, anticipazioni dal 19 al 24 gennaio 2020: la proposta di Samuel e la scoperta di Servante

Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 19 al 24 gennaio 2020 Servante scopre che Cuba è stata colpita da un’alluvione. Paciencia quindi, potrebbe aver perso la vita. Intanto, Samuel deciderà di farsi avanti nuovamente con Lucia, chiedendole di diventare sua moglie. La Alvarado però, prenderà tempo. Il suo cuore è ancora di Telmo.

Stando alle anticipazioni di Una Vita della prossima settimana inoltre, Iñigo e Leonor saranno lontani dal quartierino per un giorno. Grazie a ciò, Jordi penserà di poter aver via libera con Flora, che ben presto si troverà in pericolo. Nel frattempo, Celia crede che Lucia possa aver maturato un interesse nei confronti di un altro uomo.

Successivamente, Casilda continuerà ad aiutare Lolita, ma sembra che Ceferino non voglia saperne di baciarla per spezzare la maledizione di Cabrahigo.

Lucia capirà finalmente di non essere mai stata violentata da Telmo. Per tale ragione, passerà molte ore con lui, con grande rabbia di Samuel. Jimeno continuerà a fare pressioni all’Alday, perché vuole che gli restituisca il denaro che gli ha prestato, ma Samuel non sa dove reperire il denaro necessario. Persino Lucia gli volterà le spalle.

La complicità tra Telmo e Luciapreoccuperà Ursula Dicenta, che proverà a far ragionare Il Martinez, dicendogli che il quartierino non sta prendendo bene la cosa. Il Martinez però, non le presterà ascolto e minimizzerà le sue parole.

Lucia invece continuerà a stare lontano da Samuel con tutte le scuse possibili. Infine, le anticipazioni di Una Vita dal 19 al 24 gennaio 2020 svelano che Jordi allontanerà Inigo dalla Deliciosa donandogli due biglietti per recarsi ad un incontro notturno di boxe. In questo modo, potrà stare solo con Flora e approfittare di lei. Tuttavia, un imprevisto rovinerà i suoi malefici piani, che cosa succederà?