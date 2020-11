Una Vita, anticipazioni dal 16 al 20 novembre: un inaspettato ritorno a Calle Acacias

In queste nuove puntate, arriverà un personaggio che da tempo aveva lasciato il quartiere di Calle Acacias e porterà qualche novità. Stiamo parlando dell’ex poliziotto Mauro San Emeterio. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate, di “Una Vita”, in onda dal lunedì 16 a venerdì 20 novembre alle 14:10 su Canale 5.

Dopo aver scoperto che Emilio doveva sposare la figlia di Ledesma, Cinta ha cercato in tutti i modi di liberare il ragazzo da tale vincolo. I due, alla fine, non hanno resistito e sono tornati a frequetarsi, ma Ledesma ha scoperto tutto e le cose per la famiglia di Emilio si sono messe male. Cinta, decide così di parlare con Felicia e di chiederle perdono per quello che ha fatto. La donna accetta le scuse della ragazza e poco dopo chiama Ledesma.

Un inaspettato personaggio fa ritorno nel quartiere, sorprendendo tutti quanti. L’ex poliziotto Mauro San Emeterio ritorna nel quartiere di Calle Acacias, lasciando tutti senza parole e decide di far visita all’amico Don Felipe che gli chiede di fermarsi da lui per qualche tempo. L’ex poliziotto racconta all’amico che Teresa ha perso il bambino.

Jacinto ha deciso di rimettersi in forma e chiede aiuto ad Arantxa. Il portinaio vuole a tutti i costi tenere il ritmo negli allenamenti della domestica, ma il poveretto non ce la fa. Intanto Camino, dopo aver scoperto, che sua madre ha chiamato Ledesma, inizia a preoccuparsi per lei e per il futuro della loro famiglia.

Don Ramon inizia a sospettare di Carmen e del suo strano comportamento. L’uomo intuisce che la sua neo sposa forse è in dolce attesa. Intanto Emilio decide di lasciare Calle Acacias e di partire per l’Argentina, ma prima di lasciare il quartiere decide di far visita sua madre Donna Felicia per dirle addio.

Don Felipe decide di organizzare un rinfresco per presentare Marcia al quartiere, come la sua fidanzata. La ragazza, però decide di assentarsi un momento e di recarsi in soffitta, dove inizia a pensare al suo passato da schiava. Quando decide di lasciare la soffitta e tornare al ricevimento, la ragazza viene aggredita da un uomo che la ferma e la narcotizza.