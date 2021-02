Una Vita, anticipazioni dal 15 al 21 febbraio 2021. Genoveva e Santiago amanti

La telenovela spagnola Una Vita, ci riserverà un nuovo imprevedibile colpo di scena ai telespettatori durante la settimana dal 15 al 21 febbraio 2021. La telenovela spagnola è trasmessa su Canale 5, rete ammiraglia del gruppo Mediaset, dal lunedì alla domenica, dalle ore 14:15. Vi ricordo che questo sabato la puntata non sarà trasmessa. Marcia riflette sulla mancanza della cicatrice di Santiago. Intanto Genoveva lo minaccia affinché vada via dal quartiere, ma lui lo esclude perché dice di avere ormai una buona relazione con la moglie e di essersi integrato. Susana ha paura per lo strano modo di fare di Armando. Subito dopo lui la chiama per comunicarle qualcosa di molto importante. Nel frattempo, Ramon spiega a Lolita il fraintendimento dei regali, vuole che suo figlio apprezzi il valore delle cose.

Per Bellita le cose andranno male quando verrà a sapere che Alfonso si è mostrato alla stampa come vittima della censura. Emilio, invece, sprona il Domínguez a proseguire con la denuncia perché ha un piano per distruggere il produttore e la moglie. Santiago è certo di aver già ottenuto la fiducia di Marcia e riferisce alla ragazza che non partiranno più dal quartiere. Marcia gli fa credere di essersi abituata a questo proposito, ma in realtà continua a dubitare di lui e gli fa delle ininterrotte domande. Marcia è certa che Santiago non sia suo marito ma qualcuno che gli somiglia tanto. Nel corso di una lite tra Ursula e Genoveva, la Salmeron fa vedere alla Dicenta una foto di Mateo. Ursula incomincia ad arrabbiarsi e dà dimostrazione di essere un’altra volta vicino alla pazzia. Santiago comprende che Marcia ha dei sospetti sulla sua identità. Così le dice che il tempo passato in prigione ha modificato la sua sembianza, incluso quello della sua cicatrice. Tuttavia Marcia non crede a questo chiarimento.

Armando decide di svelare a Susana la causa del suo distacco. L’ex diplomatico dice che re Alfonso XIII ha avuto bisogno di lui per un incarico internazionale. Dopo aver ascoltato la notizia, Susana sparisce all’improvviso, tutti tentano di trovarla, ma di lei nessun segno. Per questo, Rosina e Liberto decidono di presentare la denuncia di scomparsa alla polizia. Ursula perde la ragione di fronte ad Agustina quando vede una fotografia di Telmo e Mateo.

Mentre Genoveva passeggia con Felipe, Santiago si accosta a lei. L’uomo vuole farle comprendere, con portamento intimidatorio, che basterebbe una sua parola per far rovinare tutto a causa delle sue bugie. Genoveva, dopo, gli dà dei soldi per allontanarsi da quartiere e non dire nulla, ma Santiago ci rinuncia perché non vuole lasciare Marcia. Genoveva a questo punto decide di recarsi all’incontro con lui e di iniziare una relazione segreta con Santiago. I Dominguez vivono giorni sereni dopo l’arresto di Alfonso, ma Bellita è ancora preoccupata. Infatti, la sua prima preoccupazione, è la moglie del produttore e teme che possa ripresentarsi. Genoveva e Santiago fanno l’amore, ma lei chiarisce e spiega che la loro relazione non sarà mai affettiva, d’amore, ma solo fisica.

Genoveva e Felipe partecipano ad un pranzo di coppia. Tutti i vicini di Acacias pensano che i due sono una coppia unita. Emilio vuole tirare su il morale di Cinta, che si colpevolizza e dubita di aver distrutto la carriera artistica della mamma. Emilio prova a incoraggiarla e a farle venire di nuovo il desiderio di recitare. Alla fine Susana ricompare e spiega di essersi allontanata per riflettere sulla sua relazione e al suo futuro con Armando. Così, la sarta invita Armando ad assumere l’incarico che il re gli ha dato, anche se questo equivale ad un loro allontanamento. Ursula continua a fare gesti di instabilità psichica e si introduce nella casa di Felipe per sottrarre le lettere di Telmo. Arriva addirittura a minacciare Genoveva confondendola per Cayetana.