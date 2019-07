Una Vita, anticipazioni dal 15 al 20 luglio: Cristina smascherata, Ursula in fuga

Gli spoiler della telenovelas di Canale 5 “Una Vita” rivelano che Blanca continua a voler entrare in convento per espiare le sue olpe, stentando a credere che Moises sia ancora vivo, mentre la pasticcera de “La Deliciosa” confiderà a Pena di aver messo per errore del veleno per topi nell’impasto della torta che ha mangiato il giovane.

Nuovi emozionanti colpi di scena ci aspettano quindi nelle nuove puntate di “Una Vita” dal 15 al 20 luglio – in onda alle 14,10 circa sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì, mentre il sabato i fan della soap potranno assistere ad un doppio appuntamento in prima serata su Rete 4 – le cui anticipazioni ci svelano che mentre Flora e Pena si chiariranno, Augustina aiuterà il colonnello Valverde.

Leonor smaschera Cristina: la fuga di Ursula

Pena rassicura la Barbosa sul fatto di non aver mangiato il dolce, perché aveva un brutto sapore, mentre la domestica del colonnello si accorgerà dei problemi di salute del suo datore di lavoro. Nel frattempo la Novoa, dietro ordine della perfida Dark Lady, riuscirà a manipolare Susana, Celia e Carmen.

Il detective Reira noterà un cambiamento nell’atteggiamento di Carmen, quindi per mantenere la sua fiducia, le svelerà il passato di Ursula; nel frattempo il fratelli Alday, di comune accordo, faranno ricoverare Blanca in una clinica. Arturo si farà visitare dal dottor Quiles, che gli dirà di essere affetto da cataratta.

Pene d’amore per Lolita e Rosina, infatti la prima sentirà la mancanza di Antoñito, mentre la seconda, soggiogata dalla Novoa, si sentirà in colpa per aver dimenticato Maximiliano, preferendogli Liberto. L’unico che sembra accorgersi dei giochi manipolativi di Cristina è l’avvocato Felipe, dunque lìuomo cercherà di fare qualcosa per smascherare la religiosa.

Carmen svela a Diego gli strani movimenti della Dicenta, mentre la Novoa racconterà la verità a Blanca, anche se troverà un muro impenetrabile in Ursula. Diego si reca nel convento che funge anche da orfanotrofio con Samuel, che è però ancora complice di Ursula, e ritrova un indizio molto importante per il ritrovamento di Moises; il chiama angeli che aveva preparato con Blanca.

Anche Valverde chiede di incontrare la religiosa per confidarsi con lei e superare con la preghiera il momento di difficoltà che sta vivendo. Nel frattempo i domestici si incontrano a casa dei Palacios, assenti perché in vacanza a Parigi, e lì ne accadranno delle belle, poiché fingeranno di essere i loro rispettivi datori di lavoro.

Leonor smaschera una volta e per tutte Cristina Novoa, infatti durante una riunione alla pasticceria dei Barbosa, la donna farà sentire una registrazione di Cristina in cui ammette di averli presi in giro dietro indicazione di Ursula; quest’ultima rigetterà ogni addebito e accusa e fuggirà via.