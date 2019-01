Una Vita, anticipazioni dal 13 al 19 gennaio: Samuel e Blanca convolano a nozze

La soap opera spagnola “Una Vita”, com’è accaduto durante le vacanze di Natale, anche in questa settimana andrà in onda da domenica a venerdì su Canale 5 alle 14:10. Dopo il matrimonio tra Adela e Simon e il successivo ritorno di Elvira, che sta creando non pochi problemi ai novelli sposi, altri due ragazzi convoleranno a nozze, stiamo parlando di Samuel e Blanca. Sarà un matrimonio felice oppure l’amore che lega Blanca a Diego creerà problemi alla sua unione con Samuel? Non resta che scoprire insieme cosa succederà nelle nuove puntate di “Una Vita”.

Il ritorno di Elvira ha scombussolato la vita degli abitanti di Caya Acacias, in particolar modo quella di Simon, il suo ex fidanzato, nonchè novello sposo di Adela. Il ragazzo vuole impedire ad Elvira di ritornare a casa del padre, il colonnello Valverde, dopo che l’ha mandata in Turchia e l’ha fatta sposare con l’imprenditore turco, suo amico. Questa situazione fa molto preoccupare Donna Susana, visto che ha paura che Simon possa lasciare Adela, ma quest’ultima cerca in qualche modo di rassicurare la suocera. Intanto Ursula cerca in tutti i modi di spingere Blanca a non combattere per l’operazione di Samuel, ma la ragazza è consapevole del fatto che l’operazione sia la cosa migliore per il giovane Alday e allo stesso tempo cerca anche di organizzare il matrimonio con quest’ultimo.

Elvira decide di rimanere nel quartiere e di voler riconquistare Simon. La presenza di Elvira, mette Adela in guardia, infatti, la donna ha paura di perdere il marito per colpa della Valverde. Intanto Ursula rimane particolarmente stupita quando scopre che sua figlia Blanca ha deciso di sposare Samuel e poco dopo si infuria quando per strada, alcuni bambini cantano una strana filastrocca. Donna Rosina confessa a Liberto di aspettare un bambino ma l’uomo non è per niente contento della notizia. Intanto nel quartiere arriva Jacinto, un cugino di Casilda mentre Antonito inizia a lavorare come spazzino e sua sorella Maria Luisa si vergogna per la sua situazione lavorativa. Il Vescovato chiede a Donna Susana di cucire un manto per la Vergine dei Miracoli.

Il ritorno di Elvira mette in crisi Simon, visto che quest’ultima vuole passare del tempo con lui e dall’altra non riesce a trovare la giusta sintonia con la moglie Adela. La notizia che Donna Rosina aspetta un bambino, mette in allarme Liberto, l’uomo, infatti, non si sente pronto a diventare padre. Maria Luisa si vergogna moltissimo per il lavoro di Antonito quindi Victor decide di assurmerlo in pasticceria come cameriere, ma nemmeno questa occupazione fa felice la sua fidanzata, visto che crede che il fratello non merii un lavoro così umile. Intanto il cugino di Casilda, appena arrivato in quartiere, crea dello scompiglio così Servanmte cerca di aiutarlo. Intanto a casa Alday, la situazione tra Samuel e Diego non è delle migliori, infatti, Samuel rivela al fratello che il loro rapporto sarà solo lavorativo. Ursula, nel frattempo, cerca di mettere zizzania tra Blanca e Samuel per bloccare le nozze.

E’ arrivato il giorno del matrimonio tra Blanca e Samuel, i due si scambiano i voti nuziali davanti ad Ursula e Donna Leonor. Più tardi la Dicenta informa Diego dell’arrivo della marchesa di Urrutia. Mentre Simon confessa ad Elvira di provare qualcosa per lei ma non se la sente di lasciare Adela, nonostante il bacio che si sono scambiati.

A casa Alday, arrivano nuovi segnali intimidatori nei confronti di Ursula, l’ultimo, in questione, è una casetta per uccelli con zampe di gallina. Intanto Liberto e Donna Rosina decidono di non rivelare a nessuno la gravidanza ma Donna Leonor si accorge di qualcosa. Dopo il matrimonio con Blanca, Samuel viene ricoverato di nuovo in ospedale per sottoporsi a un intervento agli occhi. Diego scopre che Blanca ha un innato talento per il disegno mentre Liberto, dopo aver saputo della gravidanza di Donna Rosina, ha paura di avere rapporti intimi con lei e la donna ne risente.

Il matrimonio tra Simon e Adela non procede al meglio e Donna Susana si accorge di questo, infatti i due non hanno ancora consumato il loro matrimonio. Adela stanca della situazione, decide di affrontare Elvira, la sua rivale in amore, intimandole di stare lontano da Simon una volta per tutte, visto che adesso è diventato suo marito.