Una Vita, anticipazioni dal 13 al 19 aprile: lo scandalo dei fratelli Alday scuote Acacias

Le anticipazioni settimanale dal 13 al 19 aprile della soap opera di Aurora Guerra “Una Vita” svelano che nuovi emozionanti colpi di scena movimenteranno la tranquilla vita degli abitanti di Acacias, dove assisteremo ai nuovi intrighi e trame di Ursula, ma anche ad un nuovo matrimonio tra due protagonisti del quartiere madrileno.

Il quartiere residenziale di Acacias è un luogo destinato ad essere il palcoscenico di tanti eventi diversi, dove ad omicidi, morti ed intrighi, si avvicendano anche delle bellissime e romantiche storie d’amore, spesso travagliate. Tra i tanti che vedranno coronare la loro storia d’amore saranno anche Victor e Maria Luisa.

Le anticipazioni dal 13 al 19 aprile

Nell’episodio che andrà in onda sabato 13 aprile, mentre Zavala se la prenderà con il colonnello per aver fatto entrare Silvia al circolo, Victor e Maria Luisa finalmente organizzeranno in modo impeccabile e perfetto le tanto agognate nozze. Nel frattempo, anche Agustina cercherà di fare innamorare un uomo, Arturo, e chiederà aiuto su come attirare la sua attenzione.

La soap opera “Una vita” andrà in onda anche domenica 14 aprile, puntata in cui vedremo i tentativi di Augustina per carpire l’attenzione di Arturo, mentre Flora e Iñigo Cervera si presenteranno al matrimonio senza aver ricevuto alcun invito. I due non sono certo i ben accetti, tanto che la sposa avrà una reazione inaspettata.

Nel corso della puntata di lunedì 15 aprile i telespettatori e fan della soap opera assisteranno al passaggio di chiavi della pasticceria da Victor a Inigo e Flora, che diventeranno quindi i nuovi proprietari della Deliciosa. Nel frattempo Agustina cercherà in tutti i modi di migliorare, dino al punto di chiedere a Lolita di aiutarla a imparare a leggere, scrivere e insegnarle la matematica.

Per la gioia dei fan di “Una Vita”, martedì 16 aprile ci sarà un doppio appuntamento – pomeridiano alle 14,10 su Canale 5 e serale in seconda serata su Rete 4 – durante i quali edremo che Ursula cercherà di manipolare ancora una volta la figlia Blanca, dicendole che il cambiamento di Diego è frutto di una sua richiesta all’uomo.

Ad Acacias le domestiche ed i signori del quartiere non fanno che parlare dei fratelli Aday, divisi dall’amore provato per la stessa donna, Blanca. L’episodio di mercoledì 17 aprile sarà incentrato su Felipe, che racconterà a Zavala di eventi passati, racconti che faranno cambiare il comportamento del generale nei confronti del colonnello.

Nell’episodio del 18 aprile 2019, la situazione tra Felipe ed Arturo sembra precipitare, tanto che il primo Felipe ricatterà Arturo, mentre Zavala entrerà nelle grazie del generale. Nell’ultimo episodio settimanale della soap, Diego diventerà rappresentante di Ramon nella trattativa con i minatori, mentre Ursula dirà a Samuel delle gravi condizioni in cui versa Jaime.