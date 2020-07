Una Vita, anticipazioni dal 12 al 18 luglio: Genoveva sposa Alfredo Bryce

Dopo l’improvvisa morte di Don Samuel e Donna Lucia, riprende la vita nel quartiere di Calle Acacias, luogo che racconta la vita dei protagonisti della soap opera “Una Vita”, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10, con una puntata inedita in prima serata su Rete 4, il sabato alle 21:25. Dato che siamo in estate e molte persone escono, i due episodi in onda il sabato sera, verranno trasmessi in replica domenica 12 e lunedì 13 luglio, quindi la nuova puntata sarà trasmessa martedì 14 luglio.

Felicia chiede ad Emilio di sorvegliare un cliente del ristorante perchè potrebbe spacciare delle banconote false, ma il giovane capisce subito di chi si tratta. Intanto Don Ramon, per evitare al figlio di arruolarsi nell’esercito, gli propone di appellarsi a un articolo di legge. L’articolo in particolare rivela che in caso di invalidità da parte di un membro della famiglia, il figlio non deve arruolarsi nell’esercito.

Donna Bellita e Don Josè chiedono ad Arantxa di sorvegliare e di impartire lezioni a Cinta, dopo aver scoperto che la ragazza si è esibita in un locale, come la “Dama del mistero”. Intanto Genoveva, dopo aver lasciato Calle Acacias, a seguito della morte di Don Samuel, ne fa ritorno accompagnata da Alfredo Bryce.

Ursula entra in casa di Donna Genoveva, la quale quando la scopre la caccia in malo modo. L’ex istitutrice, poi si reca in soffitta e racconta alle altre domestiche di aver mentito riguardo al lavoro, così Agustina la invita a rimanere con loro. Intanto Antoñito e Lolita preparano tutto per l’arrivo dell’ispettore dell’esercito, ma qualcosa potrebbe andar storto, visto che Don Ramon indossa un anello.

Emilio fa visita a Cinta e la invita a stare lontano da Victoriano, ma la ragazza rifiuta il consiglio del ragazzo e rischia di passare un brutto momento, dato che Victoriano inizia a farle delle pesanti avance. Intanto Donna Susana inizia a sospettare del rapporto che si è creato tra Don Ramon e Carmen, così chiede a quest’ultima spiegazioni ma la domestica nega tutto. Dopo il suo ritorno nel quartiere, Donna Genoneva invita tutti i vicini al “Nuovo Secolo”, e fa un’importante rivelazione: Alfredo Bryce è suo marito.

Dopo quello che è successo con l’ispettore dell’esercito, Antoñito se la prende con Don Ramon e i due finiscono per litigare, visto che il ragazzo deve partire per l’Africa con l’esercito. Poco dopo, il giovane Palacios scopre che suo padre ha iniziato una relazione con Carmen e la situazione tra i due peggiora, così Lolita cerca di mediare tra i due. Intanto Donna Bellita obbliga Cinta a prendere lezione da Arantxa, ma la ragazza pensa solo ad Emilio.

Don Josè informa Cinta che Hipolito, il proprietario del “Caffè Duende”è stato rilasciato, così la ragazza decide che vuole parlare con lui per tornare ad esibirsi nel suo locale. Intanto Alfredo chiede a Donna Genoveva di rispettare gli accordi presi e di organizzare un incontro con tutti i vicini, per conoscergli meglio.

Don Felipe inizia ad indagare sul rapporto tra Donna Genoveva e Alfredo Bryce e rivela alla donna di conoscere l’esistenza di Cristobal. Intanto Emilio viene rilasciato e torna nel quartiere, dove tutti lo accolgono come un eroe.