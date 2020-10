Una Vita, anticipazioni dal 12 al 17 ottobre: Genoveva vuole uccidere Alfredo Bryce

Nel quartiere di Calle Acacias, qualcosa di sconvolgente sta per accadere che cambierà la vita di tutti quanti. Infatti, nelle nuove puntate di “Una Vita”, in onda dall’11 al 17 ottobre su Canale 5 alle 14:10, vedrà come protagonista assoluta: Donna Genoveva, la quale cercherà un modo per liberarsi definitivamente di Alfredo Bryce.

Donna Genoveva cerca in tutti i modi di farsi perdonare da Alfredo Bryce per il suo comportamento, ma Ursula sospetta che la donna stia mentendo e le chiede spiegazioni. Intanto Marcia si è innamorata di Don Felipe, ma teme che l’uomo non richiami i suoi sentimenti, ma all’improvviso i due si baciano.

Dopo il bacio scambiato con Don Felipe, Marcia rivela all’avvocato di essere gelosa del suo rapporto con Donna Genoveva, ma l’uomo rassicura la domestica dicendole che non prova nulla per la Salmeron e che la sta solamente usando per il suo piano. Intanto Ursula rivela ad Alfredo Bryce dell’investimento di Don Ramon.

Donna Genoveva chiede un incontro segreto a Don Felipe, ma l’avvocato si rifiuta di vedere la donna. Don Alfredo fa ritorno a casa e Donna Genoveva gli rivela di aver incontrato un suo vecchio amico, Elodio, con il quale, in passato, il marito aveva avuto una relazione clandestina, lasciando l’uomo senza parole.

Il rapporto tra Liberto e Donna Rosina si è ormai rovinato del tutto, infatti, la donna ha deciso di lasciare per sempre Calle Acacias. Tale decisione ha reso molto triste Liberto, il quale ha deciso di affogare il suo dispiacere nell’alcool. Casilda, si accorge di ciò e racconta tutto a Donna Susana, che preoccupata per il nipote chiede alla domestica e agli altri vicini del quartiere di tenere d’occhio l’uomo.

Donna Genoveva rivela al marito che molto presto Elodio, gli farà visita e questo è il suo modo per farsi perdonare dopo quello che è successo tra lei e Don Felipe. Ma a casa dei Bryce, poco dopo, non si presenta Elodio, ma bensì un uomo con una pistola in mano pronto ad uccidere Alfredo.