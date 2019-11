Una Vita, anticipazioni dal 10 al 16 novembre: Lucia testimonia contro Telmo che viene condannato

Le anticipazioni per le puntate di Una Vita che andranno in onda dal 10 al 16 novembre ci regalano numerosi colpi di scena. Gli episodi dell’amata soap opera iberica verranno trasmessi a partire dalle ore 14:30 su Canale 5. Gli spoiler inerenti a questi sette giorni porteranno conferme e novità; farà la sua comparsa un nuovo personaggio. La vicenda che vede coinvolti Lucia e Padre Telmo prende una piega amara per il religioso. Il piano orchestrato da Samuel sortisce il suo effetto.

Il rapporto tra l’Alvarado e Samuel è divenuto sempre più significativo. Padre Telmo scopre di essere molto preoccupato per la giovane e di nutrire per lei forti sentimenti, diversi da quelli che dovrebbe provare un uomo nella sua posizione. Al fine di tutelarla e di aprirle gli occhi sulla vera natura di Samuel, egli giunge a rapire la giovane; mentre i due si trovano in carrozza Padre Telmo rapisce Lucia e la conduce in un eremo. Qui l’uomo vuole obbligarla ad ascoltarlo, solo dopo ella se ne potrà andare. I due bevono da due calici qualcosa che gli stordisce. Dopo questo episodio, entrambi si risvegliano su un giaciglio seminudi. Nessuno dei due ha ricordi in merito a quanto accaduto e ambedue non riescono a dare alla situazione una spiegazione logica. Samuel instilla in Lucia il dubbio di essere stata stuprata dal prete. L’uomo la convince a denunciarlo e il religioso viene invitato dal Priore ad abbandonare la sua parrocchia.

Padre Telmo rifiuta categoricamente l’ordine ricevuto dal suo superiore e vuole provare a difendersi. Il tribunale ecclesiastico decide che egli debba partire per un viaggio e lasciare il suo ruolo. Samuel arriva al punto di accordarsi con una donna, tale Alicia Villanueva, al fine di fare credere a Lucia che Padre Telmo non sia nuovo a questi comportamenti.

Alicia Villanueva è semplicemente una complice di Samuel che raggira Lucia. La donna racconta all’Alvarado di essere stata stuprata dal prete in tenera età. Lucia cade nel piano orchestrato da Samuel e crede ciecamente a quanto lui dice. La testimonianza resa in tribunale da Lucia, seppur lacunosa, contribuirà a fare condannare Padre Telmo. Sembra che per il religioso non ci sia più via di scampo ed egli viene condannato e marchiato. L’Alvarado continua a fidarsi ciecamente di Samuel, a credere a tutto ciò che lui dice e non mette in dubbio la natura dell’uomo, che in realtà è totalmente perfido.

Un nuovo personaggio fa la sua comparsa ad Acacias 38; arriva un ragazzo misterioso, nessuno conosce il giovane; egli si aggira per il quartiere e a distinguerlo particolarmente, oltre al fatto di essere uno sconosciuto, è il suo aspetto. Il ragazzo si caratterizza per una pelle molto chiara e per i suoi capelli rossi. Il giovane gira per tutto il quartiere e chiede notizie su una donna che nessuno conosce. Il ragazzo indica anche il cognome della donna che sta cercando, ma nessuno lo ha mai sentito. Gli abitanti del quartiere arrivano ad avere paura e sospetti su di lui, ma alla fine egli si rivela essere il figlio di Carmen. Raul, questo è il nome del giovane, cerca semplicemente la propria madre. La donna non sembra molto felice di vederlo; teme che il figlio sia giunto fino a lei poiché si trova in qualche guaio. I sospetti di Carmen, purtroppo, corrispondono al vero. Il giovane si trova in una situazione poco chiara. Cosa ha combinato il ragazzo? Carmen fa di tutto affinché Cesareo non lo arresti. Cosa accadrà al ragazzo?