Una Vita, anticipazioni dal 10 al 15 agosto 2020: Ramon in pericolo

Scopriamo le anticipazioni di “Una Vita” che saranno trasmesse dal 10 al 15 agosto 2020 su Canale 5 alle 14.10. In questa settimana assisteremo alla scomparsa di Ramon per poi scoprire che è in pericolo di vita. Mentre, i vicini di Acacias saranno truffati. Leggiamo i dettagli della trama settimanale “Una Vita”. Bellita dà in pegno un paio di orecchini per permettere a Cinta di andare al pranzo di beneficenza con Rafael, e qui Emilio li guarda con gelosia. Anche Carmen e Ramon vengono invitati, ma Susana, Rosina e Felicia considerano inferiore la domestica. Carmen però non si fa atterrire e svela di avere una notevole cultura. Ramon è arrabbiato con Antonito perché ha dato la concessione della macchina per il caffè e prosegue ad investigare sulla Banca Americana.

Ramon riceve un telegramma, e poi va via dicendo che mancherà qualche giorno. Cesareo ascolta Camino parlare nel sonno. Felipe assicura ad Agustina che il dottore ha sbagliato, lei non è malata. Genoveva, nel frattempo, cerca di sedurre Antonito. Antonito non acconsente alle proposte di Genoveva, anche se è deciso ad investire nella Banca Americana. Ursula è preoccupata, sospetta di essere stata scoperta.

La carrozza su cui viaggia Ramon subisce un incidente. Mentre Antonito dice a tutti che l’acquirente del brevetto non ne vuole più sapere, Genoveva chiede ad Alfredo di accordare al giovane Palacios un prestito, con la garanzia delle proprietà di famiglia. Lolita viene a sapere del patto e si arrabbia con Antonito. Emilio dà una foto del vero Rafael Bonaque a Cinta che affronta l’imbroglione. Il ragazzo ammette di essere un musicista in miseria, e che ha detto di essere un ricco imprenditore perché innamorato di lei.

Carmen è preoccupata, Ramon non dà sue notizie da giorni. Liberto è impensierito per i fondi di famiglia, la miniera d’oro si sta in realtà svuotando, mentre Rosina continua a sperperare denaro con Susana. All’improvviso si sparge la voce che il Banco Americano è fallito e che tutto il quartiere è fallito economicamente. Dopo la notizia della bancarotta del Banco Americano, gli investitori chiedono chiarimenti ad Alfredo, ma lui sorvola dicendo che è una mossa politica contro la banca.

Carmen, addolorata per la scomparsa di Ramon, chiede sostegno a Felipe. Antonito sceglie di aspettare per cercare Ramon, desidera risolvere la difficoltà con la banca, per dare prova che si può fidare di lui. Gli abitanti di Acacias, infuriati per il tracollo del Banco Americano, preparano una manifestazione per strada.