Una Vita, anticipazioni dal 1° al 6 luglio: Blanca plagiata da Cristina Novoa

In questa nuova settimana, il piano di Donna Ursula e Samuel per separare Blanca e Diego, sta funzionando alla grande. La donna, dopo aver rapito e fatto credere alla figlia che il suo bambino è nato morto, adesso è decisa più che mai a portare a termine il suo piano separando una volta per tutte Blanca da Diego. Per fare ciò hanno bisogno di qualcuno, e la nuova arrivata nel quartiere, sembra la persona adatta per questo incarico. Stiamo parlando di Cristina Novoa, una donna molto credente, che ha detta sua, ha visto la Madonna. Questa donna, in poco tempo, riuscirà ad entrare nella vita di Blanca e la costringerà a fare tutto ciò che lei vuole. Scopriamo insieme cosa succederà Blanca, nelle nuove puntate in onda da lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10 e il sabato sera su Rete 4 alle 21:25.

Blanca non riesce a rassegnarsi al fatto di aver dato alla luce una bambina e che questa poco ore dopo è morta. La ragazza sostiene di aver sentito il pianto di un bambino ma nessuno le crede, così Ursula, d’accordo con Samuel, decide di portare avanti il suo piano diabolico contro la figlia, portandola sulla tomba della presunta figlia morta. Quanto Blanca si trova di fronte alla tomba prova un immenso dolore. Poco più tardi fa la conoscenza di una certa Cristina Novoa, una donna che sostiene di aver visto la Madonna. Tra le due donne di crea subito una certa complicità, mentre Inigo teme che Pena possa ricordare la sua vera identità e rivela a Flora di voler vendere la pasticceria, ma la donna si oppone.

Donna Trini si offre di dare una mano a Don Arturo e Silvia a contattare le famiglie dei soldati da rimpatriare mentre Donna Rosina teme che qualcuno possa scoprire che Jacinto lavora come suo giardiniere e si vergogna di ciò. Intanto Blanca soggiogata da Cristina rifiuta di partire con Diego per la Svizzera. L’uomo, ne rimane particolarmente deluso così e se ne va dall’appartamento di Calle Acacias, mentre Ursula e Samuel sono molto felici ne vedere che il loro piano va a gonfie vele.

Durante la festa per raccogliere dei fondi da donare all’associazione per rimpatriare i soldati spagnoli, Don Arturo ha un malore e Donna Trini se ne accorge subito, ma il colonnello minimizza l’accaduto. Flora non vuole vendere la pasticceria, mentre Servante si accorge che tra la donna e Paquito c’è qualcosa. Il portinaio teme che tra la pasticcera e il guardiano notturno stia nascendo qualcosa, ma quest’ultimo nega tutto perchè non vuole mettersi in mezzo al matrimonio tra Flora e Inigo. Intanto Maria Luisa contatta i suoi genitori per chiedergli di raggiungerla a Parigi.

Il rapporto tra Cristina e Blanca diventa sempre più stretto, infatti, la donna chiede alla giovane Dicenta che deve redimersi da tutti i suoi peccati e come primo passo deve troncare la relazione con Diego. Blanca, ormai soggiogata dalla donna, decide di troncare con Diego. Sia Carmen che Donna Leonor, iniziano, però a sospettare di Cristina e del suo modo di rapportarsi a Blanca. Donna Trini capisce che il malore di Don Arturo è scatenato dalla gelosia per Silvia, e lo rassicura dicendogli che la donna ama solo lui.

Antonito chiede a Lolita di partire con lui e la sua famiglia per Parigi, la domestica all’inizio è un po’ titubante ma poi accetta. Il matrimonio tra Don Arturo e Silvia è ormai alle porte, così il colonnello, per evitare le malelingue, chiede alla sua innamorata di trasferirsi per un periodo a casa di Don Felipe e Donna Celia.

Blanca plagiata da Cristina tenta di sedurre Samuel, ma il ragazzo la rifiuta. Silvia ed Esteban capiscono che Don Arturo ha qualche problema di salute così la donna decide di non trasferirsi a casa di Donna Celia, ma il colonnello si oppone. Intanto Lolita, grazie a Donna Trini ottiene il permesso per paritre per Parigi mentre Reira decide di linceziarsi da Donna Ursula e Carmen gli rivela che Donna Ursula conosce il suo passato e quindi la tiene in pugno.

Flora si oppone alla vendita de La Deliciosa, ma Inigo è deciso più che mai a trovare qualcuno che compri il locale. Flora scopre che Paquito prova qualcosa per lei e ne rimane particolarmente sorpresa ma al tempo stesso felice. Intanto Diego vuole portare Blanca via dalla casa di Donna Ursula, ma non ci riesce.