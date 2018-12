Una Vita, anticipazioni dal 1° al 4 gennaio: Fabiana trova l’amore?

Dopo la settimana di Natale, la soap opera spagnola “Una Vita” continua la sua programmazione settimanale con un episodio al giorno della durata di due ore, dal lunedì al venerdì alle 13:40 su Canale 5. Questa, setimana, però, sarà l’ultima perchè da lunedì 7 gennaio la programmazione del pomeriggio di Canale 5 tornerà alla sua normalità quotidiana con Beautiful alle 13:40, Una Vita alle 14:10, Uomini e Donne alle 14:45 ed infine il Segreto alle 16:10.

La settimana si apre con Antonito che chiede alla sorella Maria Luisa di rispettare la sua relazione con Lolita, la domestica. Poco più tardi, la giovane Palacios scopre da Victor che il colonnello Valverde non è partito per l’Argentina, come ha fatto credere a tutti, ma bensì per la Turchia. Intanto, Blanca è riuscita a liberarsi dell’infermiera Castora e mettendo sua madre Ursula con le spalle al muro, intimandola di lasciarla stare e che lei non cederà mai ai suoi ricatti. Carmen, nel frattempo, inizia a provare dei sensi di colpa nei confronti di Donna Celia e di non voler più fare il lavoro sporco per Ursula. Quest’ultima arteficie dello scandalo che ha coinvolto Donna Celia, decide di organizzare una festa per aiutare l’amica, ma durante la festa Donna Celia trova il giornale con all’interno le sue foto in lingerie e coglie l’occasione per dire a tutti che ha ripreso la sua storia d’amore con Don Felipe, nascondendo in qualche modo quelle foto compromettenti.

Dopo aver allontanato dal quartiere Samuel con la scusa di un appuntamento con un cliente, Ursula chiede a Diego di non lasciare il palazzo e lo incoraggi a passare più tempo insieme a Blanca. Intanto Suor Genoveva chiede a Simon se è davvero convinto di sposare Adela. Mentre Don Ramon, dopo aver pagato i debiti contratti dal figlio Antonito, avverte la moglie che in futuro potrebbero sorgere dei problemi economici in famiglia. Maria Luisa riesce ad entrare in casa del colonnello Valverde e trova il quadro con il ritratto di Elvira. Mentre Marcello continua a corteggiare Fabiana, ma tra poco l’uomo dovrà lasciare la Spagna per far ritorno in Italia. Blanca e Diego si avvicinano molto, tra loro sta per scoccare un bacio ma la ragazza frena tutto sul nascere. Intanto Maria Luisa racconta del quadro trovato a casa del colonnello Valverde, a Simon. Marcello dona un regalo a Fabiana e le chiede di partire con lui per l’Italia ma la domestica rifiuta l’invito. Dopo il mancato bacio con Blanca, Diego si confida con Simon. Intanto Don Ramon chiede ad Antonito di lavorare nel giacimento d’oro come minatore per saldare il debito che ha contratto.

Tra Blanca e Diego scoppia la passione e i due si baciano e Samuel per poco non becca i due in flagrante. Poco dopo, Samuel cerca di fare l’amore con Blanca ma la giovane lo rifiuta. Intanto Diego, in preda ai sensi di colpa nei confronti del fratello distrugge i mobili di casa Alday. Con l’aiuto di Maria Luisa e Victor, Simon entra nell’appartamento del colonnello Valverde e li trova il dipinto e anche il cilindro fonografico che contiene la registrazionedi Elvira. Intanto Marcello chiede a Servante notizie su Fabiana. Dopo aver scoperto che Antonito andrà a lavorare nel giacimento d’oro, Lolita non sa se lasciare o rimanere nel quartiere. Blanca parla a Diego e gli rivela che tra loro non ci dovranno più essere baci e poi gli rivela di avere una sorella gemella di nome Olga.

In clinica, Don Jaime si sta riprendendo e scrive sul suo quaderno un messaggio per i figli ma purtroppo, il messaggio viene intercettato da Carmen. Intanto Samuel inizia a nutrire dei dubbi nei confronti di Blanca e ne parla con Ursula, la quale gli consiglia di tenere d’occhio sia la fidanzata che il fratello. Intanto Victor organizza una festa per Antonito che partirà per il giacimento, ma sarà solo perchè Lolita ha deciso di rimanere nel quartiere. Nel frattempo, nel quartiere, farà il suo ritorno Leonor, la quale confiderà alla madre Donna Rosina che dopo quello che è successo a Pablo, ha deciso di impiegare tutte le sue forze nel lavoro di scrittrice. Susana rivela ad Adela di essere la madre di Simon e cheide ai due di trasferirsi da lei una volta sposati. Intanto Victor convince Simon che la registrazione sentita di Elvira risale al periodo in cui la ragazza era rinchiusa in convento. Marcello cerca in tutti i modi di conquistare Fabiana ma senza risultato. Mentre Diego chiede a Blanca di decidere se vuole che rimanga nel quartiere oppure no.

A dispetto di quello che sperava Diego, Blanca gli chiede di lasciare il quartiere ma il giovane Alday le chiede di non sposare il fratello. Carmen consegna il messaggio scritto da Don Jaime ad Ursula, ma una strana presenza inizia a perseguitare quest’ultima. Intanto Lolita è triste perchè Antonito parte per il giacimento d’oro. Mentre Blanca chiede a Samuel di annullare il loro matrimonio. Samuel è disperato perchè Blanca gli ha detto di annullare il matrimonio e lo confida ad Ursula ma inavvertitamente rompe una pagina del diario del apdre. Intanto Maria Luisa si scusa con Adela per l’atteggiamento ostile che ha avuto nei suoi confronti. Victor decide di organzizare una festa di addio al celibato per Simon mentre Ursula rivela a Blanca che sua sorella Olga è morta. Poco però la Dicenta riceve una strana moneta. Marcello avverte Fabiana che a breve dovrà lasciare il quartiere per tornare in Italia e le chiede di partire con lui. Intanto Don Jaime ha una nuova crisi mentre Lolita, certa che tra poco morirà, visto che si sta avvicinando il giorno del suo compleanno quindi decide di salutare tutti.