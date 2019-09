Una Vita, anticipazioni daily e serale del 24 settembre: Blanca e Diego preparano la fuga da Acacias

La soap opera spagnola “Una Vita” torna con entusiasmanti episodi, che andranno in onda martedì 24 settembre con il consueto appuntamento alle 14,10 circa su Canale 5, a cui si aggiungeranno le due puntate in seconda serata su Rete 4, dove si assisterà ai fermenti degli abitanti di Acacias per l’apertura della Galleria di Samuel.

Mentre Blanca e Diego preparano la fuga da Acacias, il minore degli Alday si avvicinerà a Lucia, la nuova arrivata ad Acacias, che molto presto assumerà un ruolo centrale nella narrazione scritta da Aurora Guerra. La giovane, infatti, sembra dover fare i conti con le sue misteriosi origini, che saranno oggetto di nuovi intrighi e piani.

Ramon ritrova i bozzetti di Antonito

A mettersi in mezzo a questa nuova intesa, sarà il nuovo arrivato ad Acacias, Padre Telmo, che è stato mandato dal priore per spiare e indagare su Lucia Alvarado. Nel frattempo Diego e Blanca riusciranno finalmente a boicottare i perfidi piani di Samuel, riuscire a riprendere tra le braccia il loro bambino, quindi fuggire da Acacias.

Il progetto dell’apertura della Galleria impegnerà molto Samuel, che quindi sarà sempre più distratto dai suoi nuovi impegni, ma soprattutto da Lucia. Dopo aver scoperto la fuga di Diego e Blanca, Samuel mediterà vendetta e cercherà in tutti i modi di sapere dove si trova la coppia e il piccolo Moises.

Nel corso degli episodi di martedì 24 settembre 2019 Antonito decide di accompagnare Lolita a Cabrahigo, la sua città natale, perché chiamata ad occuparsi della sua tata, Concha, che non sta bene. Don Ramon, però, ferma il figlio prima della partenza, facendogli un bellissimo regalo, cioè quello dei fogli dei brevetti della sua invenzione.

Ramon, quindi, è riuscito ad entrare nuovamente in possesso dei brevetti sottratti fraudolentemente al figlio. Blanca, prima di riuscire a scappare con Diego, farà di tutto per far credere a Samuel di aver dimenticato il fratello, questo con l’unico scoppo di poter riabbracciare il figlio.