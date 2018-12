Una Vita, anticipazioni da lunedì 24 a sabato 29 dicembre: Donna Celia al centro di uno scandalo

Durante la settimana di Natale, la soap opera spagnola “Una Vita” andrà in onda tutti i giorni da lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5 con una puntata della durata di un’ora. Questo orario durerà tutte le festività natalizie, dato che Beautiful sarà sospesa fino all’inizio del nuovo anno. La soap opera spagnola non andrà in onda solamente il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano.

In questa nuova settimana, Ursula, dopo aver scoperto che il fantoccio con il suo volto bruciato durante la festività di San Paolino, è stata opera dei signori del quartiere in cui vive, ha deciso di compiere la sua vendetta. La sua prima vittima sarà proprio Donna Celia. Durante un’intervista con un gironalista Donna Celia si addormenta e al suo risveglio non ricorda nulla di quello che è successo, così Carmen riferisce ad Ursula che il suo piano ha funzionato. Intanto, Don Ramon e Antonito litigano a causa di quest’ultimo, che per l’ennesima volta si è cacciato nei guai e non sa come uscirne, così prova a chiedere aiuto a Victor, il quale si rifiuta di aiutare l’amico, facendogli presente che è arrivato il momento di crescere. Adela rivela a Simon di soffrire di un distrubo della personalità che la porta a confondere la sua vita con quella degli altri. Mentre Donna Rosina scopre che Don Arturo sta per partire per la Turchia e lo rivela a Donna Susana, ma le due donne decidono di mantenre il segreto. Nel frattempo, Ursula con l’aiuto dell’infermiera Castora vuole cercare un modo per liberarsi di Blanca, una volta per tutte.

Dopo aver scoperto che l’infermiera Castora si sta occupando di Don Jaime, Blanca ripensa a tutte le torture che ha subito quando era in manicomio grazie a quella donna e si scusa con l’uomo per non trovare il coraggio di denunciare l’infermiera. Intanto Lolita ha scoperto che il dottore Galvez non è un vero medico quindi decide di troncre la relazione con Antonito perchè si sente presa in giro dal ragazzo e si convince del fatto che morirà entro i 30 anni. Dopo aver rivelato a Simon del suo distrubo di personalità, Adela gli comunica che vorrebbe tornare in convento. Uno scandalo sta per colpire il quartire di Acacias 38, infatti, si scoprirà che Donna Celia ha posato senza vestiti per un giornalista. Mentre Don Arturo ha deciso di partire per l’Argentina e lo comunica a Don Ramon e Liberto.

Donna Celia, dopo aver scoperto di aver posato senza vestiti davanti al giornalista, si vergogna per lo scandalo che la riguarda e ha paura della reazione di suo marito Don Felipe lontano da casa. Intanto Ursula, responsabile di tutto questo, si diverte alle spalle della sua vicina mentre Carmen si sente colpa per l’accaduto. Intanto i domestici decidono di organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Fabiana, la quale però non sospetta di nulla, anzi pensa che tutti si siano scordati di lei. Donna Trini restituisce la collana che Antonito aveva sotratto a Donna Rosina. Adela, sta per lasciare il quartiere e tornare in convento, ma al momento di partire con suor Genoveva, Simon la blocca e le chiede di sposarlo. Tra Diego e Blanca c’è qualcosa che li lega, infatti i due si abbracciano e quando sta per succedere qualcos’altro, arriva Samuel ha interrompere tutto.

Diego è convinto che Blanca sia complice di Ursula, quest’ultima rivela alla figlia che ha una sorella gemella di nome Olga. Intanto Adela accetta la proposta di matrimonio di Simon mentre alla Deliciosa, durante la festa di compleanno per Fabiana, un uomo di nome Marcello rimane impressionato dalla voce della domestica. Intanto Don Ramon decide, per l’ennesima volta, di salvare il figlio dai debiti ma quest’ultimo dovrà pagare pegno per il suo ennesimo comportamento sbagliato. Dopo lo scandalo della foto senza vestiti, Donna Celia riceve una brutta notizia da Parigi che riguarda Don Felipe: l’uomo, infatti, è rimasto ferito a seguito di un brutto incidente in carrozza. Don Arturo parte per la Turchia e lascia per caso all’interno del cilindro fonografico una registrazione di Elvira. Mentre Blanca chiede alla madre di licenziare l’infermiera che assiste Don Jaime.

Donna Rosina rivela a Liberto che il colonnello Valverde non è partito per l’Argentina, come ha detto, ma bensì per la Turchia. L’uomo riferisce tutto a Victor e inavvertitamente Maria Luisa ascolta la conversazione tra i due ragazzi. Tra Diego e Blanca scoppia una lite, visto che l’uomo accusa la ragazza di essere complice di Ursula e perdendo la pazienza finisce con il litigare anche con il fratello Samuel. Intanto Servante convince Fabiana a cantare alle feste di flamenco che organizzano in soffitta tra loro domestici. Ursula, nel frattempo, decide di organizzare una festa a sostegno di Donna Celia, dopo lo scandalo che l’ha coinvolta, ma è solamente una messa in scena dell’ex istitutrice. Tra Antonito e Lolita torna il sereno mentre i due si baciano vengono beccati da Maria Luisa che rimane sotto shock. Intanto Blanca, dopo aver parlato con Ursula per licenziare Castora e ricevendo dalla madre una risposta negativa, decide di prendere in mano la situazione e di trovare un modo per liberarsi della perfida infermiera.

Maria Luisa, dopo aver visto il fratello baciare Lolita, gli mostra tutto il suo diprezzo verso la domestica ma il ragazzo si mostra convinto dei sentimenti che prova per la domestica e chiede alla sorella di portarle rispetto. Poco dopo, Maria Luisa chiede a Liberto dove si trova Don Arturo e il giovane molto incautamente le rivela che il colonnello è in Turchia. Durante la festa in onore di Donna Celia, Ursula fa trovare alle vicine la rivista dove si trova la foto della moglie di Felipe, ma quest’ultima, al contrario delle aspettative si dimostra forte di fronte alla Dicenta e rivela a tutte che lei e Don Felipe sono tornati insieme. Sempre, durante la festa, Ursula capisce che tra Blanca e Diego c’è qualcosa.