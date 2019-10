Una Vita, anticipazioni 9 ottobre: Maria accusata di furto, Trini e Lolita stanno male

Nuovi colpi di scena, misteriosi ritorni e virus intestinali caratterizzeranno la narrazione della puntata di mercoledì 9 ottobre della soap opera spagnola Una Vita, in onda dalle 14,10 su Canale 5, infatti mentre Trini e Lolita saranno colpite da un malore, che farà preoccupare Ramon, mentre la perfida Maria sarà accusata di furto.

Come sappiamo la Alvarado si è recata da padre Telmo per confessare i suoi sentimenti nei confronti del giovane Alday, a tal punto di essere pure disposta a sostenere il peso economico dei suoi debiti. Parole che hanno messo in allarme il sacerdote, che invece ha invitato la donna alla calma e alla prudenza.

Rosina e Susana inscenano un furto

Il figlio di Don Jaime non sembra ricambiare il sentimento di Lucia, che invece lo continuerà a sostenere nonostante i fallimenti, ultimo quello incassato dopo l’incontro con la marchesa Urritia, alla quale il gioielliere voleva vendere le sue ultime creazioni. Le cose però cambieranno nel momento in cui l’Alday scoprirà che la Alvarado è invece una ricca ereditiera.

In casa Palacios, Trini accuserà uno strano malore, ausato da una devastante virus intestinale. Stessa cosa accadrà anche a Lolita. Le anticipazioni della puntata di mercoledì 9 ottobre 2019 di “Una Vita” rivelano che Rosina svelerà a Susana la verità su Maria, cioè il fatto cil suo deunto marito fu l’amante della domestica prima di sposare Rosina.

La moglie di Liberto teme quindi una rappresaglia da parte della donna, che appunto fu lasciata da Maximiliano Hildago, preferendole Rosina. Ecco perché Susana si presterà a mettere in atto un piano ideato da Rosina per neutralizzare Maria, facendola uscire così una volta e per tutte dalla sua vita.

Le due donne chiederanno anche l’aiuto a Cesareo per inscenare un furto alla sartoria, facendo cadere la colpa sulla domestica di Higinio, il cui comportamento ha destato più di un sospetto. Mentre Rosina chiederà al dottor Baeza di licenziare in troco Maria, Liberto si recherà in ospedale, scoprendo che nessuno conosce Higinio. Per scoprire chi è veramente l’uomo e per quale motivo si trova ad Acacias, non ci rimane che seguire il prossimo appuntamente di “Una Vita”.