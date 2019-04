Una Vita, anticipazioni 9 aprile 2019: Samuel tiene segregata Blanca

Le anticipazioni di Una Vita tornano puntuali come sempre per raccontarci cosa succederà nel doppio appuntamento di martedì 9 aprile 2019. Infatti, il primo episodio sarà trasmesso su Canale 5 al consueto orario delle 14.10, mentre il serale andrà in onda su Rete 4 a partire dalle 22.30. Vi ricordiamo che sarà possibile rivedere entrambe le puntate in streaming sul sito Mediaset Play o App Mediaset Play. Ma adesso scopriamo cosa sta per succedere ai nostri protagonisti di Acacias 38!

Maria Luisa ha deciso finalmente di ignorare i segnali di cattivo presagio e di accettare la proposta di matrimonio di Victor. I due si apprestano quindi a coronare il loro sogno d’amore. Intanto Rosina ruba l’uniforme di Lolita e si presenta alla selezione nell’abitazione del marchese Bolanos.

Anticipazioni Una Vita: battibecco tra Arturo e Silvia

Arturo incontra per caso Silvia nella pasticcieria ed inizia a battibeccare con lei: lui non tollera il suo atteggiamento emancipato, mentre lei non sopporta le posizioni retrograde del colonnello. Nel frattempo Felipe continua ad avere rapporti con il Valverde perché vuole entrare in politica, finendo per essere malvisto da Susana.

Ramon ritiene che non sia più opportuno tenere al suo servizio Lolita: essendo la fidanzata di suo figlio Antoñito, deve iniziare ad apprendere i lavori da signorina. Quando apprende la notizia, Maria Luisa storce il naso. Inoltre, la sorella di Antonito sta facendo perdere la pazienza a tutti con le sue assurde pretese riguardo al matrimonio. Ormai fuori controllo, Samuel ha deciso di esercitare in maniera dispotica la sua autorità su Blanca: questo decide infatti di rinchiudere la moglie in casa.

Blanca è furiosa e vorrebbe andare contro la volontà del marito, ma Ursula la manipola affinché rinunci al suo proposito. Riuscirà Diego a scoprire che Blanca è tenuta prigioniera in casa dal fratello? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.