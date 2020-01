Una Vita, anticipazioni 8 gennaio 2020: Iñigo è finito in un giro di malviventi?

Le anticipazioni per la puntata della soap iberica Una Vita che sarà trasmessa mercoledì 8 gennaio 2020 ci rivelano come prosegue la situazione in tutta Acacias 38. Telmo ha cercato di dare il suo aiuto a Celia e Felipe. Al fine di evitare che Lucia vada a fare visita alla cugina, egli decide di assumersi questa responsabilità al posto suo. Ancora una volta l’uomo dimostra d amare profondamente la donna che, dal canto suo, rimane soggiogata dall’Alday.

Si ricorda che la donna si trova in gravi condizioni di salute e che versa in quarantena. Felipe, pur di non abbandonare la sua sposa, decide di sfidare la quarantena e di starle accanto. Telmo non è nuovo a questo genere di comportamenti, egli non ha paura di nulla. Il religioso ha anche intrattenuto un incontro con lo strozzino Batan al fine di capire se egli abbia qualche accordo con Samuel. Padre Telmo vuole tutelare l’Alvarado e impedire alla giovane di consegnare tutta la sua fortuna nelle mani dell’Alday.

Una Vita, anticipazioni 8 gennaio 2020: Iñigo in un giro di malviventi?

Le anticipazioni per la puntata di Una Vita che sarà trasmessa mercoledì 8 gennaio 2020 possiamo vedere come proseguono le vicende dei personaggi principali. Dopo avere osservato la povera Celia, che si consuma e che rimane in quarantena, afflitta dallo stesso virus che ha colpito gli sfollati, abbiamo visto quanto Felipe ami sua moglie.

L’uomo è disposto a tutto pur di starle vicino ed ha sfidato il contagio per rimanere al suo capezzale. Non da meno Telmo ama Lucia; al fine di non permettere all’Alvarado di andare dalla cugina, egli si è fatto carico di quest’annosa incombenza e del possibile contagio. Íñigo è rimasto coinvolto in un brutto giro. Íñigo ha iniziato a seguire degli incontri clandenstini di pugilato. L’uomo rimane estasiato dal mondo che ha scoperto e non riesce a smettere di frequentare questi luoghi poco raccomandabili.

Dopo una serie di scommesse andate a buon fine, l’uomo rimane sempre più convinto nel perseguire la sua strada: ovvero, quella dello scommettitore. Flora è adirata e comunica tutto ciò che sa a Leonor. Saputo quanto fa Íñigo la donna si adira con lui e il loro rapporto ne risente. L’uomo potrà finire nelle mani di qualche malvivente come lo strozzino Batan?