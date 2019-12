Una Vita, anticipazioni 8 dicembre 2019: Raul rischia di finire in galera

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di domenica 8 dicembre 2019 ci rivelano cosa accade a Raul. Il ragazzo ha destato scalpore sin dal momento in cui è arrivato ad Acacias 38. Le puntate di Una Vita vengono trasmesso su Canale 5 dalle ore 14:10.

Fin dalla sua comparsa nel quartiere, durante la quale girovagava chiedendo di Carmen, sua madre, senza specificare cosa lo legasse alla donna, passando per i suoi comportamenti poco affini alla giustizia, per finire con quanto accadrà al giovane in questa puntata, non si può certo dire che il ragazzo sia un tipo che passi inosservato.

Una Vita, 8 dicembre 2019: Raul si mette nei guai

Nella puntata di Una Vita di domenica 8 dicembre 2019 vediamo che Raul viene obbligato da Javier, suo padre, uomo poco incline a vivere rettamente, dalla quale la madre Carmen lo ha più volte messo in guardia, a compiere una rapina in casa di Samuel. Raul scopre che Javier è ricercato dalla polizia.

Javier sta per sparare a Carmen e Raul cerca di impedire che ciò che venga. Javier viene quindi arrestato dalle forze dell’ordine. Servante, Fabiana e Cesareo aiutano Carmen a convincere il commissario Mendez a non procedere contro Raul. Il ragazzo rischia una denuncia per tentata rapina e il suo futuro potrebbe essere compromesso.

Tra gli sfollati la situazione non sembra migliorare; le persone, già rimaste senza casa, si ritrovano a dovere fare i conti con una brutta influenza che inizia a colpire molti di loro. Padre Telmo si sente in dovere di aiutare questa povera gente e decide di accogliere in casa parrocchiale chi inizia a mostrare i sintomi dell’influenza.

L’obiettivo del religioso è quello di evitare un’epidemia. Molte signore di Acacias 38 decidono di aiutare Padre Telmo in questa sua opera di carità al fine di dare una mano agli sfollati.